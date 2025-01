Bitpanda: broker multi-asset completo e affidabile

Se in queste ultime settimane si è maturata la scelta di investire in criptovalute, tra i broker online più affidabili disponibili vi è Bitpanda, broker multi-asset conforme alla normativa vigente. A tal proposito, si tratta di una piattaforma che rispetta la nuova disciplina sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Con Bitpanda si può operare il trading di criptovalute, così come di altri asset, tra cui azioni di mercati USA ed europei. Offre inoltre anche altre tipologie di asset quali ETF, indici, materie prime e metalli preziosi.

Le caratteristiche chiave di Bitpanda

Bitpanda è noto a livello globale per essere un broker di criptovalute, cioè un intermediario che consente l'acquisto e la vendita di criptomonete attraverso la propria app e la piattaforma disponibile sul sito web. L'ampia disponibilità di coin e cripto token rende Bitpanda uno dei punti di riferimento principali per chi opera trading cripto.

Detto questo, rispetto agli altri broker si differenzia per la sua formula a 360° per quanto concerne gli investimenti, offrendo ai suoi clienti anche altre tipologie di asset, inclusi gli ETF. Tra le altre cose, permette di utilizzare la leva, su titoli azionari, materie prime e metalli preziosi.

Oltre a essere una delle principali piattaforme europee di investimento in criptovalute, Bitpanda è anche una delle più regolamentate e sicure. A tal proposito si possono menzionare da una parte i wallet offline in cui vengono conservate le criptovalute, dall'altra l'utilizzo della crittografia avanzata per difendere l'infrastruttura e i sistemi di Bitpanda.

Maggiori dettagli e informazioni sul servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Bitpanda, raggiungibile tramite il box posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.