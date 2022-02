10 termini must know del cryptoworld

Incuriosito dalle illimitate opportunità di guadagno investendo nel mondo delle criptovalute, ma non sai come o da dove iniziare il tuo viaggio di investimento perché suona tutto come greco e latino?

Un buon punto di partenza sarebbe familiarizzare con alcuni dei termini e del gergo di base coinvolti, se non tutti, fin dall’inizio. Potresti aver già sentito alcuni di questi termini nel linguaggio comune; ma se utilizzato nel contesto crittografico, il significato e il valore che comporta potrebbero lasciarti sorpreso.

Sebbene ci siano centinaia di termini associati che non possono essere decodificati tutti in una volta sola, tieni presente il fatto che l’apprendimento anche solo di alcuni di questi termini può fungere da luce guida per la tua pentola d’oro o il tuo tesoro crittografico.

Criptovalute: i termini da sapere

Ecco dunque 10 “must know” della terminologia di base relativa alle criptovalute.

Blockchain

Ogni transazione di criptovaluta viene elaborata, verificata e registrata su un registro virtuale noto come blockchain. Quando qualcuno compra o vende usando la criptovaluta, viene fatta un’altra voce su questo libro mastro virtuale.

La blockchain è decentralizzata. Ciò significa che non è archiviato su una macchina o anche su una rete; esiste sui computer di tutto il mondo che sono accessibili grazie a Internet.

Ogni transazione è contrassegnata da un timestamp, crittografata individualmente e non può essere annullata o modificata.

Fiat

Il denaro Fiat è una valuta emessa dal governo. La criptovaluta, d’altra parte, è denaro virtuale. Le criptovalute non sono supportate dai governi o da qualsiasi altro standard utilizzato con la valuta tradizionale ma, visto il loro aumento costante, arrivano i primi segnali di regolamentazione. Per scoprirne di più, leggi il nostro articolo “Biden pronto per regolamentare la tassazione sulle criptovalute in America già da febbraio“

Ogni “token” rappresenta l’importo che possiedi. Quanto vale ogni token varia in base al valore di mercato attuale. Con la criptovaluta, le fluttuazioni dei prezzi possono verificarsi molto più velocemente e sono più estreme, sia positive che negative.

Una buona risorsa per controllare i prezzi correnti è CoinMarketCap.

Altcoin

Un altcoin è qualsiasi valuta digitale che non sia Bitcoin. Ci sono migliaia di criptovalute, con nuove aggiunte continuamente.

Genrelamente sono cinque valute con la capitalizzazione di mercato più alta:

Bitcoin

Ethereum

Moneta Binance

Legare

Solana

Ma tieni ben presente, vista la loro volatilità, che ogni giorno possono cambiare.

Scambio

Per acquistare criptovaluta, devi iniziare con uno scambio. È un servizio online che ti consente di scambiare la tua fiat con cripto o cambiare cripto in fiat.

Se hai familiarità con gli investimenti tradizionali, uno scambio di criptovalute funge da intermediario. Puoi depositare denaro tramite bonifico bancario, bonifico, carta di debito e altri metodi di deposito standard. Puoi aspettarti di pagare commissioni per la maggior parte delle transazioni.

Puoi anche acquistare criptovalute tramite app come Venmo, Robinhood o Cash App.

Portafoglio

In termini di base, un portafoglio di criptovaluta è un’app o un dispositivo di archiviazione fisico che ti consente di archiviare e recuperare la tua valuta digitale.

Sia che utilizzi un’app, come Opera di Android, o un portafoglio fisico, è importante notare che la valuta stessa non è memorizzata lì. Piuttosto, i portafogli memorizzano la posizione della tua valuta sulla blockchain.

I portafogli sono suddivisi in due categorie principali:

portafoglio caldo : connesso a Internet.

: connesso a Internet. portafoglio freddo: non è connesso a Internet. Tale caratteristica lo rende anche il modo più sicuro per archiviare la tua criptovaluta.

I portafogli fisici sono disponibili in diversi tipi. Di solito sono unità USB appositamente progettate che memorizzano direttamente la tua criptovaluta per un uso successivo.

I portafogli fisici ti offrono la massima protezione dagli hacker.

Estrazione

Probabilmente hai sentito questo termine associato a Bitcoin, che viene creato dal mining. I computer estraggono monete risolvendo complessi problemi di matematica. Più potente è il computer, più velocemente può “pensare”.

Ora, se il tuo computer è il più veloce a risolvere il problema, bingo: vinci un’unità di qualsiasi criptovaluta stai estraendo.

Mentre ci sono alcune criptovalute là fuori con una scorta infinita, la maggior parte ha un limite. Per Bitcoin, quel limite è di 21 milioni. L’ultima moneta sarà estratta nel 2140 o prima.

DeFi

La DeFi è una versione ridotta della finanza decentralizzata. Questo termine si riferisce a transazioni finanziarie che avvengono senza un intermediario, come il governo, una banca o un altro istituto finanziario.

NFT

Gettoni non fungibili. È un modo elegante per identificare un oggetto digitale unico nel suo genere e insostituibile. Si applica a qualsiasi cosa tu possa immaginare: da opere d’arte online a canzoni, video virali, articoli, loghi di testo e GIF.

L’unico modo per acquistare un NFT è utilizzare la criptovaluta. Puoi acquistare un NFT tramite una piattaforma di aste, un mercato secondario o partecipando a una zecca.

Menta o conio

Il conio è il modo in cui un file, come un JPEG o GIF, viene registrato su una blockchain. Dopo che un NFT è stato coniato, può essere venduto o scambiato. Se stai partecipando a una zecca, significa che sei la prima persona ad acquistare quell’opera dal suo creatore. Puoi tenerlo, venderlo o scambiarlo.

Durante il processo di conio, il creatore specifica le royalties che riceve dalle vendite future. Questo funge da commissione se il lavoro passa di mano in futuro ed è una grande attrazione per gli artisti che cercano di passare al digitale.

HODL

Ecco un termine che potresti vedere sui social media. HODL sta per “tieni duro per la tua vita“. Alcuni dicono che sia nato come un errore di battitura della parola “hold” su un forum Bitcoin molto tempo fa, ma ora è gergo di tutti i giorni.

L’idea alla base è semplice: se ritieni che un progetto o una valuta guadagneranno più valore, semplicemente “hodl” anche attraverso i cali del mercato.