Bitcoin torna a correre: sopra i 100K, nel segno di Trump

È senza dubbio l'attesa per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ad aver innescato il nuovo trend al rialzo che vede oggi protagonista Bitcoin (puoi scambiare la cripto su Bitpanda), dopo giorni di incertezza. In questo momento, il prezzo dell'asset sfiora i 103.000 dollari e molti ritengono possibile il raggiungimento di un nuovo record storico a stretto giro.

Il ritorno di Trump ha riportato Bitcoin sopra i 100K

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 20 gennaio, quando andrà in scena l'insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti. Il suo sostegno al settore della finanza decentralizzata, urlato ai quattro venti durante la campagna elettorale, ha innescato dato vita a un'ondata di entusiasmo iniziata subito dopo la vittoria alle urne e che ancora non si è placata. La conseguenza diretta è sotto gli occhi di tutti.

Il record storico di BTC, lo ricordiamo, è stato registrato a metà dicembre, sopra i 108.000 dollari. Oltrepassata quella soglia, la moneta virtuale ha poi attraversato alcune settimane segnate da una leggera flessione (comunque mai al di sotto dei 92.000 dollari) e da una fase di stabilizzazione. La responsabilità è da attribuire soprattutto alla reazione di chi, detenendo l'asset da diverso tempo, ha intravisto nella crescita di fine anno una possibilità concreta per monetizzare il proprio investimento. Come sempre, ogni pronostico sull'andamento dei beni legati alle blockchain e alla finanza decentralizzata va preso con le pinze, valutando con attenzione pro e contro di ogni mossa.

Ti ricordiamo infine che Bitpanda è una piattaforma che opera in modo regolamentato, affidabile e sicuro.

