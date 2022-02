Biden e criptovalute: regole più rigide e tasse più alte in arrivo?

Il governo degli Stati Uniti potrebbe avere in programma di abbattere il martello sul settore delle criptovalute. Ma così facendo si tradurrà in un autogol di proporzioni epiche.

Appena La scorsa settimana, in un memorandum sulla sicurezza nazionale, l’amministrazione Biden ha affermato che analizzerà le criptovalute con l’intento di costruire un quadro normativo. Scopri di più leggendo il nostro articolo “Biden pronto per regolamentare la tassazione sulle criptovalute in America già da febbraio”

La minaccia di una regolamentazione più rigorosa delle criptovalute non è una novità. Ma questa volta, data l’accresciuta priorità delle valute digitali delle banche centrali (CBDC), alcuni sostengono che la regolamentazione in arrivo fornisca lo sfondo ideale per sconfiggere l’opposizione decentralizzata.

Con questo in mente, quali sono le prospettive di superamento normativo e tasse più elevate per i possessori di criptovalute?

Un framework crittografico atteso da tempo

Che tu sia d’accordo o meno con il regolamento, sono in arrivo altre regole. Dalla prospettiva di sottomettere il “Crypto Wild West“, c’è una forte argomentazione secondo cui ciò è necessario per limitare l’influenza dei cattivi attori. Allo stesso tempo, se c’è una cosa che la crisi sanitaria ha rivelato, è che c’è più che ribolle sotto la superficie di quanto mostrato pubblicamente.

Questo porta a riflettere sulla possibilità che le autorità siano decise a uccidere le criptovalute. Dopotutto, perché il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è così preoccupato per lo status di Bitcoin come moneta a corso legale in El Salvador?

Pubblicamente, il FMI afferma che Bitcoin minaccia la stabilità e l’integrità finanziaria di El Salvador:

“… ci sono grandi rischi associati all’uso di Bitcoin per la stabilità finanziaria, l’integrità finanziaria e la protezione dei consumatori, così come le passività potenziali fiscali associate.”

Tuttavia, i liberi pensatori direbbero che Bitcoin rappresenta una minaccia alla morsa del FMI sui paesi in via di sviluppo attraverso il debito.

Estendendo ulteriormente questo argomento, le criptovalute rappresentano una minaccia per il monopolio del denaro della banca centrale? In tal caso, un modo per contrattaccare è attraverso il superamento della regolamentazione e le passività fiscali irragionevoli.

Qual è la forza trainante?

Ufficialmente, la Fed, Federal Reserve System, è stata alquanto reticente su dove si trova con una CBDC. Quale settimana fa, ha pubblicato uno studio che esplora i pro ei contro di un dollaro digitale. Ma soprattutto, il rapporto non ha preso posizione sulla questione della sua implementazione.

Nel frattempo, gli strateghi della Bank of America affermano che un dollaro digitale è “un’evoluzione inevitabile delle valute elettroniche di oggi”. Si aspettano che arrivi tra il 2025 e il 2030.

Secondo Forbes, con un nuovo modello bancario in mente, ha senso schiacciare l’opposizione legiferando via qualsiasi vantaggio derivante dal detenere risorse digitali.

“Se gli Stati Uniti o qualsiasi governo volessero punire Bitcoin a favore del proprio dollaro digitale, un modo per farlo sarebbe aumentare la tassazione sugli investimenti in criptovalute”.

Come ha affermato Vladimir Signorelli, presidente di Bretton Woods Research, la minaccia è tanto più credibile considerando la caratterizzazione della questione da parte di Biden come una questione di sicurezza nazionale.

“Quello che l’amministrazione farebbe è reprimere Coinbase,ed altri simili, e utilizzare i regolamenti per renderlo così oneroso per gli scambi, soprattutto se Biden lo chiamerà una questione di sicurezza nazionale”.

Una cosa che l’amministrazione Biden dovrebbe sapere, o del resto, qualsiasi governo con piani simili, capitale, innovazione e persone andrà dove viene trattato meglio.