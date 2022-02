PayPal nomina un consiglio consultivo di sei membri su blockchain e criptovalute

PayPal, l’elaboratore di pagamenti online con sede negli Stati Uniti, sta intensificando le iniziative di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore delle criptovalute all’interno dell’azienda.

Un consiglio consultivo di sei membri è stato istituito dalla società con sede a San Jose, in California, al fine di ottenere informazioni sulle tecnologie crittografiche e blockchain.

L’azienda di pagamenti digitali ha avviato in qualche modo progetti di supporto alle criptovalute ultimamente ed è probabile che prossimamente esplori più a fondo il settore.

I membri

Neha Narula, di origine indiana, è arrivata al consiglio consultivo di crittografia di PayPal. Narula è stata la direttrice dell’iniziativa sulla valuta digitale del MIT Media Labs. In precedenza è stata anche responsabile di un progetto per aiutare la Federal Reserve Bank di Boston a costruire una valuta digitale mirata al ridimensionamento per l’utilizzo da parte dei consumatori.

Per supportare non solo i nostri prodotti attuali e futuri nello spazio, ma anche la nostra missione più ampia di aprire la strada a un sistema finanziario digitale più conveniente, efficiente e inclusivo, abbiamo istituito un consiglio consultivo interdisciplinare su Blockchain, Crypto e valute digitali ( BCDC)

ha affermato la società fondata nel 1998 in una nota.

Anche il co-CEO di Fortress Investment Group Peter Briger e il professore del Georgetown University Law Center Chris Brummer sono arrivati al consiglio insieme al professore del Weizmann Institute of Science Shafi Goldwasser, all’ex presidente della Commodity Futures Trading Commission Timothy Massad e al professore di finanza della MIT Sloan School of Management Antonietta Schoer.

Lo sviluppo arriva sullo sfondo di PayPal, secondo quanto riferito, al lavoro sulla propria stablecoin chiamata PayPal Coin.

Paypal e le criptovalute

La società finanziaria sta facendo passi da gigante nel settore delle criptovalute ormai da un po’.

Nell’ottobre 2020, PayPal ha lanciato un nuovo servizio che consente a milioni di utenti negli Stati Uniti di acquistare, detenere e vendere criptovalute .

Più tardi, a settembre 2021, la società ha lanciato il trading di criptovalute sulla piattaforma nel Regno Unito.

In mezzo a questa espansione dei servizi di crittografia, PayPal ritiene fondamentale impegnarsi con i migliori leader mondiali per comprendere meglio le opportunità più avvincenti, come il cripto-stipendio, e le sfide complesse del settore proprio come punta a fare l’Ucraina. Scopri di più leggendo il nostro articolo “Ucraina: la nuova capitale delle criptovalute“.