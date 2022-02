Mastercard si espande: in arrivo la consulenza dedicata alle criptovalute con 500 nuovi assunti

Mastercard si rivolge a banche e commercianti che hanno bisogno di aiuto nell’adozione di tecnologie abilitate alla crittografia e token non fungibili (NFT).

Continuando con il suo obiettivo di perseguire un posto nel settore delle criptovalute, Mastercard ha recentemente annunciato che l’azienda sta espandendo la sua attività di consulenza con pratiche dedicate alle criptovalute.

Nell’annuncio, il presidente dei dati e dei servizi di Mastercard, Raj Seshadri, afferma che l’istituto finanziario continuerà ad aiutare i clienti a navigare nel mondo in continua evoluzione della finanza ed ad aiutarli a identificare le sfide anticipando altresì ciò che verrà dopo.

Negli ultimi 20 anni, abbiamo lavorato con i nostri clienti in tutti i settori bancario, fintech, retail, viaggi e altri, aiutandoli a comprendere e affrontare ogni sfida e opportunità che si presentavano.

Attualmente, l’unità dati e servizi dell’azienda conta oltre 2000 dipendenti tra ingegneri, consulenti e data scientist. La società rivela che assumerà 500 professionisti nel 2022 nel tentativo di sviluppare ulteriormente l’unità.

Lo scopo di Mastercard

Gli sforzi di consulenza dell’azienda si rivolgono a banche e commercianti che hanno bisogno di assistenza quando adottano le criptovalute. Ciò include la creazione di programmi fedeltà abilitati alle criptovalute e lo sviluppo di strategie per l’integrazione di criptovalute e NFT. Oltre a questo, Mastercard utilizzerà le sue partnership con aziende digitalmente native per offrire soluzioni crittografiche e aiutare le aziende ad entrare in nuovi mercati.

Inoltre, l’istituto finanziario globale si sta concentrando anche sull’assistenza alle banche centrali mentre esplora la creazione di valute digitali delle banche centrali (CBDC). Secondo Mastercard, la sua piattaforma di verifica consentirà alle banche centrali di eseguire ricerche, test e consultazioni con esperti in sistemi di pagamento, regolamentazione e governance prima di lanciare i loro CBDC.

Già nel dicembre del 2021, Liza Oakes, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo del mercato di Mastercard, ha esordito in merito alle stablecoin e come supportarne gli sviluppi. Oakes ha anche riconosciuto che ci sono problemi di sicurezza nel regno degli NFT e ha affermato che l’azienda sta sviluppando soluzioni per questo.

Il mese scorso, Mastercard ha collaborato con Coinbase per consentire agli utenti non crittografici di poter acquistare NFT con le loro carte di credito, senza impostare un portafoglio e acquistare Ethereum (ETH). Con questo, l’acquisto di NFT nel mercato NFT di Coinbase è semplificato per i principianti di criptovalute che vogliono usare la loro fiat.