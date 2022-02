Ecco come Blockchain sta abilitando la trasformazione digitale

Blockchain non è una nuova tecnologia nonostante gran parte del clamore degli ultimi mesi. Ciò che è in qualche modo è nuovo è l’hype nascosto dietro. Non è guidato dalla tecnologia stessa, ma piuttosto dalle sue applicazioni e dagli strumenti di lavoro digitali che abilita. Questo grazie anche al ruolo chiave che la tecnologia blockchain sta giocando nell’abilitazione di Web3.

Ma sta anche giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo del metaverso, definendo altresì nuovi modi per gestire i dati.

Tutto ciò è stato facilitato dall’evoluzione della stessa tecnologia blockchain.

Blockchain nel lavoro digitale

Le aziende si sono affrettate a vedere i vantaggi della blockchain al di là del suo ruolo con Bitcoin. L’anno scorso, ad esempio, Tanla Platforms, con sede in India, ha lanciato una nuova piattaforma di comunicazione come servizio con Microsoft che era abilitata alla blockchain e costruita su Microsoft Azure.

Altri si sono rivolti alla blockchain per supportare alcuni degli elementi dei sistemi di gestione dei contenuti aziendali. Sebbene non possa gestire il contenuto come può fare un sistema di gestione dei contenuti, può essere utilizzato per eseguire operazioni come autenticare i record e fornire un percorso di controllo delle interazioni autorizzate.

All’inizio dello scorso anno, Ivan Kot, consulente di Itransition, una società di sviluppo software con sede a Denver, ha affermato che:

La tecnologia è già parte integrante dei piani di trasformazione digitale per molte organizzazioni. Poiché i grandi progetti blockchain continuano a trasformare il settore finanziario, possiamo aspettarci un recupero anche in altri settori.

In effetti, l’unica cosa sorprendente della blockchain è che non si è evoluta ulteriormente nell’ambiente di lavoro digitale, anche se ora è vicino a diventare mainstream. Tieni presente che la prima blockchain decentralizzata è stata concettualizzata da una persona, o gruppo di persone, nota come Satoshi Nakamoto nel 2008.

Ci sono ragioni storiche e tecnologiche sia nella tecnologia stessa che nel modo spesso casuale in cui le aziende hanno implementato strategie di trasformazione digitale che spiega perché la trazione è stata lenta.

Maggiore fiducia sul posto di lavoro

Quando si considera l’impatto della blockchain all’interno del luogo di lavoro digitale, Dom Profico, vicepresidente esecutivo e chief technology officer di Mobiquity, con sede a Waltham , ha affermato che aiuta iniziare considerando dove un libro mastro immutabile potrebbe essere prezioso per un datore di lavoro o un dipendente .

Gli esempi includono istanze che richiedono ai datori di lavoro di controllare le attività dei propri dipendenti, sia che si tratti di monitorare l’ingresso e l’uscita da porte fisiche o implementare la registrazione di audit negli ambienti operativi.

Laddove le tecnologie blockchain potrebbero essere impiegate in questi casi che lo rendono nettamente diverso dagli approcci esistenti è il metodo per ricollegare le voci di registro al dipendente stesso

ha affermato Profico.

Con l’uso delle firme digitali per le voci impegnate, i dipendenti possono utilizzare le proprie credenziali di autenticazione aziendale o le carte d’identità digitali abilitate al chip per applicare la propria firma digitale univoca alle voci, riducendo il rischio di voci contraffatte o altrimenti imprecise e fornendo un maggiore livello di sicurezza sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Costruire dati

La tecnologia blockchain è qui per restare, ha affermato Scott Perry, principale per i servizi di crittografia e fiducia digitale presso Schellman, valutatore di conformità alla privacy e alla sicurezza con sede a Tampa, in Florida , ma come parte di un’architettura emergente a più livelli di applicazioni nell’ambiente di lavoro digitale.

La tecnologia blockchain open source di forza industriale è stata costruita, e testata, negli ultimi cinque anni ed ha dimostrato che i suoi componenti di dati hanno valore in un mercato che brama transazioni autentiche, verificabili e affidabili.

Le proprietà crittografiche dei dati all’interno di una blockchain creano la tracciabilità all’interno delle transazioni, una proprietà chiave in un mondo pieno di frodi, spoofing e anonimato.

Ha sottolineato che la blockchain sta emergendo come la spina dorsale dei dati desiderata per le applicazioni che dipendono dalla provenienza o dall’autenticità dell’origine, come diamanti, privilegi, titoli e credenziali verificabili che vengono trasferite da portafogli fisici per proteggere portafogli mobili contenenti credenziali digitali. Queste credenziali, come patenti di guida, passaporti, abbonamenti sanitari, tessere di assicurazione sanitaria e credenziali fedeltà, saranno i passaporti per l’emergente economia digitale.

Questa tecnologia emergente ha la promessa di rivoluzionare l’identità di una persona nel posto di lavoro digitale e consente la trasformazione delle transazioni di persona limitate nel tempo e nello spazio fino ai confini del metaverso

ha affermato Perry.

In effetti, negli ultimi due anni, i principali governi hanno approvato la tecnologia digitale. I governi del Regno Unito, dell’UE e del Canada, tra gli altri, stanno costruendo quadri di fiducia digitale in grado di stabilire regole eque ed inclusive su come queste applicazioni digitali possono essere gestite e accettate.

Tuttavia, se è vero che la blockchain ha spinto l’industria tecnologica a investire nella costruzione dell’architettura, è anche vero che i componenti chiave devono ancora essere costruiti.