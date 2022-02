Una nuova emergente tendenza: il cripto stipendio

Sembra che sia emersa una nuova tendenza tra i politici di tutto il mondo poiché l’adozione delle criptovalute continua a salire alle stelle in quella sfera.

Christophe De Beukelaer, membro del parlamento belga e membro del partito Humanist Democratic Center (CDH), ha annunciato che riceverà il suo stipendio in Bitcoin (BTC).

Il politico ha infatti commentato che la busta paga di 5.500 euro sarà convertita nella criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato attraverso Bit4You, un sito belga specifico per lo scambio di criptovalute.

Sono il primo in Europa, ma non al mondo, a voler puntare i riflettori sulle criptovalute con una mossa del genere

ha affermato De Beukelaer.

Industria delle criptovalute sempre più sotto i riflettori

Un esempio extraeuropeo? Eric Adams, il neoeletto sindaco di New York, come esempio di politico fuori dall’Europa a ricevere il suo stipendio in Bitcoin.

Il sindaco degli Stati Uniti ha ricevuto la sua busta paga bisettimanale sia in BTC che in Ether (ETH). Con una manovra del genere, il parlamentare belga vuole mostrare a europei (e belgi) la sua fiducia nei confronti dell’industria delle criptovalute ed è chiamato a rafforzare le misure che favoriscono la sfera e il suo sviluppo in tutta la regione.

In conclusione ha poi aggiunto che vuole che gli attori politici belgi stimolino una riflessione approfondita sul nostro sistema monetario approvando le criptovalute.

Il sindaco di Miami e la sua difesa dei Bitcoin

L’anno scorso, Francis Suarez, l’attuale sindaco di Miami e noto sostenitore di Bitcoin, ha fatto notizia in tutta la sfera delle criptovalute dopo aver annunciato che riceverà i suoi stipendi nella più grande criptovaluta del mondo per capitalizzazione di mercato.

Secondo i registri pubblici del governo degli Stati Uniti, lo stipendio annuale del sindaco di Miami è di $ 97.000. In altri post, il sindaco Suarez ha affermato che preferisce fare affidamento su app come Bitwage o Strike per convertire la sua fiat in criptovalute piuttosto che farlo fare dal governo locale.

Allo stesso tempo, continua a spingere per fare di Miami un “hub crittografico” tentando di emanare leggi cripto-amichevoli, che aveva bollato come le “leggi crittografiche più progressiste” del paese.