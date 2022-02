Ucraina: la nuova capitale delle criptovalute

L’etica del nulla ha perseguitato l’Ucraina per anni e ora il governo spera di seppellirla, con l’aiuto della criptovaluta. All’inizio di settembre scorso, il Parlamento ha approvato una legge che legalizza e regolamenta il Bitcoin, primo passo di un’ambiziosa campagna sia per integrare il fiorente commercio di criptovalute della nazione sia per rinominare l’intero paese.

La grande idea è quella di diventare una delle principali giurisdizioni al mondo per le società di criptovalute. Crediamo che questa sia la nuova economia, questo è il futuro e crediamo che questo sia qualcosa che darà impulso alla nostra economia.

ha affermato Alexander Bornyakov, viceministro presso il Ministero della Trasformazione digitale da due anni.

Lo stesso, ha distillato in campo in uno spot pubblicitario di 90 secondi che vende l’Ucraina allo stesso modo in cui Apple vende gadget. Su una stridente colonna sonora techno si vede un montaggio di fornai, dirigenti, infermiere e cittadini assortiti che conducono vite soddisfatte in una sorta di nirvana high-tech.

Investiamo in start-up e creiamo le condizioni adeguate per la loro crescita. Il nostro obiettivo è costruire il Paese più conveniente al mondo, per le persone e per le imprese.

fanno sapere.

Il signor Bornyakov ha condiviso il messaggio che vede l’Ucraina come la destinazione finale per gli imprenditori in cerca di tasse basse, un minimo di scartoffie e un sacco di ingegneri qualificati, in un road show. In questo era incluso un tour estivo della Silicon Valley dove, il presidente del paese, Volodymyr Zelensky, ha incontrato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e gli studenti di Stanford.

Molti economisti e decisori politici sono profondamente sospettosi delle criptovalute, denunciandole come la valuta preferita da riciclatori di denaro, terroristi, mafiosi ed estorsionisti di ransomware. Ma è in corso un concorso internazionale di Crypto’s Got Talent e molti paesi sono in competizione.

Mentre gli imprenditori si riversano sul campo, alcuni governi hanno fatto un semplice calcolo. Se gli investitori hanno intenzione di pompare denaro in queste società, allora le società dovrebbero essere invogliate a trasferirsi. Dati alla mano, c’è da riflettere: ultimamente, gli investitori stanno pompando a un ritmo frenetico.