Bitcoin: è lei la cryptovaluta più affidabile: ecco perché

Il Bitcoin (BTCUSD) è spesso indicato come valuta digitale e come alternativa alla moneta fiat controllata dalla banca centrale. Tuttavia, quest’ultimo è prezioso perché è emesso da un’autorità monetaria ed è ampiamente utilizzato in un’economia. La rete di Bitcoin è decentralizzata e la criptovaluta non è molto utilizzata nelle transazioni al dettaglio.

Il valore delle valute digitali

Qualsiasi discussione sul valore di Bitcoin deve affrontare la natura della valuta. L’oro era utile come valuta a causa dei suoi attributi fisici intrinseci, ma era anche ingombrante. La moneta cartacea è stata un miglioramento, ma richiede produzione e archiviazione e manca della mobilità delle valute digitali. L’evoluzione digitale del denaro si è allontanata dagli attributi fisici e verso caratteristiche più funzionali.

Perché scegliere Bitcoin?

Tuttavia, la criptovaluta mostra alcuni attributi di un sistema di valuta fiat. È raro e non può essere contraffatto. L’unico modo in cui si sarebbe in grado di creare un Bitcoin contraffatto sarebbe eseguire ciò che è noto come double-spend. Questo si riferisce a una situazione in cui un utente “spende” o trasferisce lo stesso Bitcoin in due o più impostazioni separate, creando di fatto un record duplicato.

Ciò che rende improbabile la doppia spesa, tuttavia, è la dimensione della rete Bitcoin. Sarebbe necessario un cosiddetto attacco del 51% , in cui un gruppo di minatori controlla teoricamente più della metà di tutta la potenza di rete. Controllando la maggior parte di tutta la potenza della rete, questo gruppo potrebbe dominare il resto della rete per falsificare i record. Tuttavia, un simile attacco a Bitcoin richiederebbe una quantità schiacciante di sforzi, denaro e potenza di calcolo, rendendo così la possibilità estremamente improbabile.

Ma Bitcoin non supera il test di utilità perché le persone lo usano raramente per le transazioni al dettaglio. La principale fonte di valore per Bitcoin è la sua scarsità. L’argomento del valore di Bitcoin è simile a quello dell’oro, una merce che condivide caratteristiche con la criptovaluta. La criptovaluta è limitata a una quantità di 21 milioni.

Il valore di Bitcoin è una funzione di questa scarsità. Con la diminuzione dell’offerta, la domanda di criptovaluta è aumentata. Gli investitori chiedono a gran voce una fetta della torta di profitti sempre crescente che risulta dallo scambio della sua offerta limitata.

Bitcoin ha anche un’utilità limitata come l’oro, le cui applicazioni sono principalmente industriali.

Bitcoin: tra pro e contro

Il Bitcoin è molto più divisibile delle valute fiat. Un Bitcoin può essere suddiviso in un massimo di otto cifre decimali, con unità costitutive chiamate satoshis. La maggior parte delle valute legali può essere divisa solo in due cifre decimali per l’uso quotidiano.

Se il prezzo di Bitcoin continuerà a salire nel tempo, gli utenti con una piccola frazione di Bitcoin potranno comunque effettuare transazioni con la criptovaluta. Lo sviluppo di canali secondari, come Lightning Network, potrebbe aumentare ulteriormente il valore dell’economia di Bitcoin.