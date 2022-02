Il boom delle criptovalute! Lavori in Bitcoin Mining, DeFi, sviluppo Blockchain e molto altro

L’industria delle criptovalute è in piena espansione tanto che città e aziende competono per i migliori talenti. Ecco i dettagli.

Secondo i dati di Indeed, c’è stato un significativo aumento del 118% negli annunci di carriera per lavoro nel campo delle criptovalute nell’ultimo anno.

Una ricerca di LinkedIn mostra che hub come San Francisco e New York City hanno ancora il maggior numero di lavori nel settore delle criptovalute, in particolare per ruoli finanziari e di sviluppatori. Tuttavia, anche le città più piccole stanno diventando hub crittografici. Anche i lavori nel mining di Bitcoin stanno esplodendo.

Le criptovalute, in generale, offrono un’opportunità per tutti, che tu sia un ex Wall Streeter, uno specialista HVAC o un esperto di TikTok.

Lavori per ogni tipo di talento

Analizzando il mercato del lavoro delle criptovalute, abbiamo imparato una lezione importante: è necessaria ogni tipo di abilità. Ci sono una varietà di posti di lavoro disponibili, in tutto il mondo.

Come spiegato in un articolo del Nasdaq, le città ospiteranno scambi di criptovalute, società di sviluppo e società finanziarie e di investimento, mentre i minatori di criptovalute si stabiliranno in aree più rurali (il che aiuterà anche a rivitalizzare le regioni). Ad esempio, FTX ha recentemente aperto una sede a Miami, offrendo lavoro nello sviluppo di software, analisi finanziaria, assistenza clienti e conformità e gestione del rischio.

La EMI ha recentemente trasferito la sede a Cheyenne, nel Wyoming , portando una serie di lavori nel mining di Bitcoin. Ciò ha permesso di offrire interessanti possibilità di lavoro per operai edili, idraulici, autisti, amministratori di uffici, specialisti di vendita e marketing e altro ancora.

Le zone rurali del Texas, del Kentucky, della Georgia e di New York stanno godendo di un boom minerario di Bitcoin, che rappresenta oltre i 2/3 dell’hashrate americano . I lavori nel mining di Bitcoin sono ampiamente disponibili in tali stati. Infine, non si può sottovalutare il potenziale delle criptovalute per rinvigorire le economie, soprattutto quando aziende e talenti si trasferiscono in città e paesi.

Retribuzione media dei lavori in criptovaluta

La paga è ottima, anche se la ricerca varia e non è ancora disponibile un numero preciso. Un sondaggio condotto da CryptoJobsList.com mostra che gli stipendi medi di Web3 superano di gran lunga le medie nazionali negli Stati Uniti.

Lo stipendio medio è di $ 92.000 USD all’anno. È abbastanza alto rispetto al salario medio. Secondo una ricerca pubblicata da ZipRecruiter, la paga media per i professionisti di criptovalute e blockchain negli Stati Uniti è di $ 108.371 e $ 52 all’ora.

Uno studio separato ha rilevato poi che le posizioni crittografiche in generale pagano il 9% in più rispetto a lavori comparabili in altri settori, come l’e-commerce e la vendita al dettaglio.

Ovviamente, la retribuzione dipende dalla specialità, esperienza e competenze, nonché dall’azienda e dalla posizione. Dal momento che ci sono molte startup in criptovalute, gli stipendi a volte possono essere più bassi ma hanno un vantaggio sotto forma di equità aziendale che può fare milionari se l’azienda ha successo.