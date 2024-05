YouTube Music: risultati di ricerca più pertinenti grazie a Gemini

Google ha lavorato per portare le funzionalità del suo assistente AI Gemini nei suoi prodotti. Ad esempio, a marzo, Google ha aggiunto Gemini a Google Maps per consentire agli utenti di avviare la navigazione utilizzando la voce. Adesso, l’azienda ha deciso di includere le funzionalità AI anche per l'app YouTube Music. Recentemente, nell’app Google v15.17.28.29.arm64 è stata individuata una nuova estensione YouTube Music per Gemini. Questa consentirà agli utenti di cercare le proprie canzoni preferite, ascoltare la radio, scoprire nuovi artisti, playlist e altro ancora. Quando viene abilitata l'estensione, Gemini recupererà i dati dell’account dell'app, incluse le playlist, brani che sono piaciuti, la cronologia di riproduzione, le preferenze, ecc. Grazie a ciò, l’AI sarà in grado di offrire risultati di ricerca migliorati e pertinenti basati sui dati della piattaforma. Per poter sfruttare tale funzione, è comunque necessario che l’utente consenta a Gemini di utilizzare le informazioni dell’app.

YouTube Music per Gemini: come accedere alla nuova estensione

Gli utenti potranno accedere alla nuova estensione per Gemini nella pagina "Estensioni". Quando si esegue una ricerca con l'estensione abilitata, si otterranno i risultati da YouTube Music. Inoltre, toccando i risultati della ricerca si aprirà automaticamente YouTube Music. Se l'app non è installata sul proprio telefono, Gemini riprodurrà la musica tramite la versione web della piattaforma di streaming. Come notato da Android Authority, l'estensione YouTube Music per Gemini funziona in modo leggermente diverso rispetto alla funzione "Music Provider". L'estensione migliora solo i risultati di ricerca Gemini per YouTube Music utilizzando le informazioni dell'app, mentre la funzione "Music Provider" consente di scegliere l'app predefinita per riprodurre musica sul telefono.

La funzionalità migliorerà l’utilizzo dell'app di streaming musicale. Tuttavia, è necessario ricordare che non è ancora disponibile in Gemini, ma è stata individuata soltanto nell'ultima versione dell'app Google. Ad oggi non è ancora chiaro quando questa arriverà in Gemini.