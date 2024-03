Gemini arriva anche in Gmail: come usarlo anche in Italia

Google sta accelerando in modo deciso sull'intelligenza artificiale, con l'integrazione di Gemini in vari servizi, seguendo l'esempio di Microsoft con Copilot. Una delle ultime novità in tal senso è rappresentata dalla possibilità di usare Gemini in Gmail oltre che in altre app della suite Workspace.

Questa funzionalità è in corso di distribuzione ma, per il momento, non è ancora attivabile in Italia. Si tratta, infatti, di un'esclusiva per gli USA. In attesa di capire quando (e se) Google portare Gemini nei suoi servizi in tutti i mercati, è già possibile iniziare a utilizzare l'IA con Gmail e altre app di Google.

Per usare Gemini in Gmail anche in Italia, infatti, basta una VPN che consente di spostare il proprio IP negli USA, scegliendo un server americano per effettuare l'accesso a Internet. Si tratta di un "trucco" che consente di aggirare i blocchi geografici all'accesso a siti e app.

La soluzione giusta su cui puntare oggi è NordVPN. La VPN, infatti, è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale che include anche 3 mesi da regalare a un amico. Con 2 euro in più, inoltre, ci sono anche 1 TB in cloud e il password manager.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Come usare Gemini con Gmail in Italia

La procedura da seguire per usare Gemini in Gmail anche in Italia è semplice:

bisogna scaricare l'app di NordVPN e scegliere un server posizionato negli Stati Uniti , in modo da simulare la propria presenza negli USA

e scegliere un , in modo da simulare la propria presenza negli USA a questo punto è sufficiente accedere a Gmail e poi premere sul tasto Impostazioni in alto a destra (effettuando l'accesso dal browser desktop)

in alto a destra (effettuando l'accesso dal browser desktop) ora basta premere su Visualizza tutte le Impostazioni e, alla voce Lingua , selezionare English (US)

e, alla voce , selezionare tornando nella pagina principale di Gmail, comparirà l'opzione Help me write

Per utilizzare Gemini in Gmail è necessario aver attivato l'abbonamento Google One AI Premium (direttamente dall'app Google One) che viene proposto con 2 mesi di abbonamento gratuito.

Per il momento, Gemini in Gmail è utilizzabile solo in lingua inglese. Per accedere al servizio, come detto, è fondamentale affidarsi a una VPN come NordVPN, accessibile tramite il link qui di sotto con l'offerta in corso.

