YouTube: "Dream Screen" crea sfondi AI per green screen

YouTube ha recentemente annunciato che sta testando un nuovo strumento chiamato Dream Screen con un piccolo gruppo di creator in alcuni paesi. La funzionalità sperimentale sfrutta l'intelligenza artificiale per generare sfondi con green screen e video che i creator possono utilizzare nei loro video di YouTube Shorts. Come affermato dalla stessa azienda in un post sul proprio sito: " Dream Screen è una funzionalità sperimentale di YouTube creata con l'IA che ti consente di dare vita alla tua immaginazione. Genera video e immagini basati su prompt basati su testo che possono essere facilmente aggiunti in uno Short.".

YouTube: entro la fine del 2024 Dream Screen sarà disponibile per più creator

I creator del gruppo sperimentale possono generare immagini e video di sfondo inserendo le loro idee nello strumento presente nell'app YouTube. Come spiegato ancora da Google: "Ad esempio, se desideri che lo sfondo del tuo prossimo cortometraggio sia una foresta incantata di fiori arcobaleno o la piscina di un lussuoso hotel su un'isola tropicale, digita ‘foresta di fiori arcobaleno incantata’ o ‘piscina di un lussuoso hotel su un'isola tropicale’ e guarda la tua immaginazione prendere vita!". Dream Screen attualmente supporta i comandi basati su testo solo in lingua inglese. YouTube avverte che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale a volte potrebbero creare confusione. Inoltre, i creator sono responsabili di ciò che creano e pubblicano utilizzando lo strumento. Ad oggi non è stata fornita alcuna data di rilascio per la funzionalità. Tuttavia, la società ha affermato che Dream Screen verrà distribuito a più creator entro la fine dell'anno.

Dream Screen non è l’unica funzionalità AI introdotta da YouTube. La piattaforma di condivisione video ha recentemente iniziato a sperimentare una funzionalità chiamata Dream Track, che consente ai creator di generare colonne sonore di 30 secondi per YouTube Shorts utilizzando le voci di celebrità famose. L'anno scorso, Infine, YouTube ha aggiunto una funzionalità di intelligenza artificiale generativa alla sua app di streaming musicale per creare playlist personalizzate e ha svelato i suoi piani per compensare gli artisti per la musica generata dall'intelligenza artificiale.