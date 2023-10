YouTube Music: in arrivo playlist personalizzate generate dall’AI

YouTube ha recentemente annunciato l’arrivo di una interessante novità, che consentirà agli utenti di YouTube Music di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare delle playlist personalizzate. Come riportato in un post pubblicato sul blog dell’azienda: “L'esperienza guidata di YouTube Music consente agli utenti di esplorare senza sforzo una gamma di temi visivi e opzioni per creare copertine uniche che esprimano l'unicità delle playlist personali”. Questa funzionalità è già disponibile da martedì scorso, ma soltanto per gli utenti statunitensi. In un futuro prossimo, la possibilità di creare playlist personalizzate tramite AI generativa verrà estesa anche agli altri paesi e includerà. altre lingue.

Come usare l’AI per creare playlist personalizzate su YouTube Music

La prima cosa da fare per personalizzare una playlist sfruttando le potenzialità dell’AI è quella di cliccare sull’immagine predefinita di una delle playlist attuali. YouTube Music mostrerà quindi una serie di temi, come ad esempio umorismo, natura, animali, paesaggi, fantasia o viaggi. Dopo aver selezionato un tema, verranno mostrate delle istruzioni da seguire. Come mostrato sempre sul blog di Google, se si sceglie il tema animali, è possibile ottenere l’immagine di un carlino in stile dipinto gotico medievale o pop-art. Effettuate le selezioni, basta cliccare su “Crea”. Una volta trovare le immagini di proprio interesse, basterà salvarle per ottenere la nuova copertina della propria playlist.

Questa non è l’unica novità di YouTube Music. Nei prossimi mesi la piattaforma dovrebbe lanciare una nuova funzionalità (visibile nella scheda Home), che renderà più semplice tornare indietro e riprodurre i brani degli artisti preferiti già ascoltati, proprio come accade su Spotify. Tra l’altro recentemente la piattaforma ha introdotto “Sample”. Si tratta di un feed personalizzato di video in formato breve, in stile TikTok. Infine, tra le ultime novità, YouTube Music ha aggiunto i commenti e la visualizzazione dei testi dei brani. Con le nuove funzionalità introdotte, la piattaforma tenta essere sempre più attrattiva per gli utenti e magari scavalcare altri servizi di streaming musicale popolari, come Spotify o Deezer. Sarà la strategia giusta? Solo il tempo potrà dirlo.