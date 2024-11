YouTube arrivano regali per supportare creator in live streaming

YouTube potrebbe prendere ispirazione da TikTok aggiungendo "gioielli" (jewels) che gli utenti acquistano per donare regali ai propri creator preferiti durante i live streaming. La funzionalità, annunciata nell'evento Made on YouTube di settembre, sarà disponibile negli Stati Uniti nelle prossime settimane per i creator idonei del YouTube Partner Program. Come accennato, la funzionalità ricorda i regali in live streaming di TikTok, che essenzialmente funzionano allo stesso modo. L’unica differenza è l’acquisto di “monete”. Sulla piattaforma, i regali inviati agli streamer live appaiono sullo schermo e si aggiungono ai loro guadagni chiamati "rubini", del valore di un cent ciascuno.

Google (società madre di YouTube) afferma che non esiste una quota fissa delle entrate e il costo dei gioielli può infatti cambiare in base alle promozioni. Ciò significa che la quantità di rubini guadagnati può variare sensibilmente. Per i prossimi tre mesi, la piattaforma offrirà ai creator idonei un bonus del 50% sui guadagni fino a un massimo di 1.000 dollari aggiuntivi al mese.

YouTube: utenti possono inviare regali solo attraverso l’app mobile

I creator possono ricevere regali solo durante live streaming verticali direttamente sulla piattaforma o tramite software di streaming di terze parti. Dall’altro lato, gli utenti possono regalare articoli solo mentre utilizzano l'app mobile YouTube. Una volta che un creator abilita i regali per il proprio account, non può più ricevere i Super Sticker dai propri fan. L’azienda potrebbe aver notato il successo della funzione di regali di TikTok, che può creare dipendenza per gli spettatori. Ad esempio, recentemente una donna ha speso migliaia di dollari regalando stelle filanti. Un’altra ha rubato 300.000 dollari dalla sua chiesa e li ha spesi in monete digitali. Infine, la società di Mountain View sta anche testando qualcosa come il feed video infinito di TikTok con un nuovo gesto di scorrimento sui video di lunga durata.