Canva introduce la possibilità di creare dei video con i templates di LinkedIn

Una nuova era per il video marketing sta prendendo forma grazie alla collaborazione tra LinkedIn e Canva, che insieme stanno ridefinendo il modo in cui i professionisti del marketing creano contenuti video per la piattaforma professionale. Numeri significativi confermano l'impatto di questa partnership: un incremento del 36% nei tempi di visualizzazione e un coinvolgimento 1,4 volte superiore rispetto ad altri formati. Questi dati sottolineano l'importanza di contenuti video di qualità nel panorama digitale odierno.

Questa collaborazione strategica risponde a un'esigenza sempre più pressante: permettere ai marketer di creare rapidamente contenuti accattivanti senza necessità di competenze tecniche avanzate. Grazie a una nuova serie di template video integrati direttamente nell'ecosistema di Canva, anche i professionisti meno esperti possono produrre contenuti che rispettano le best practice di LinkedIn. Questi strumenti innovativi offrono una combinazione di semplicità d'uso e risultati professionali, democratizzando l'accesso alla creazione di contenuti video di alta qualità.

Con i nuovi template video, gli utenti possono scegliere tra modelli predefiniti o personalizzare completamente i propri contenuti, adattandoli alle esigenze specifiche del proprio brand. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di esportare direttamente i video nell'account LinkedIn Ads, facilitando la creazione immediata di campagne pubblicitarie. Gli elementi grafici, gli effetti visivi e le cornici sono stati progettati con attenzione per garantire il massimo impatto visivo, rispettando gli standard della piattaforma.

Il feed video a schermo intero di LinkedIn

In parallelo, LinkedIn ha introdotto un feed video a schermo intero, una mossa che segue la tendenza dei contenuti brevi, resa popolare da piattaforme come TikTok. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per il social network professionale, che dimostra di voler abbracciare formati più dinamici e coinvolgenti. Per i professionisti del marketing, queste novità offrono un'opportunità concreta di aumentare la visibilità e l'engagement LinkedIn, consentendo loro di raggiungere un pubblico più ampio con contenuti più accattivanti.

Tuttavia, l'ampia diffusione degli stessi modelli potrebbe portare a una certa uniformità visiva, rischiando di ridurre l'impatto distintivo dei contenuti nel tempo. Canva ha affrontato questa possibile criticità assicurando un aggiornamento costante del catalogo di template, introducendo regolarmente nuovi modelli per mantenere freschezza e varietà creativa. Questa strategia mira a garantire che i professionisti del marketing possano continuare a distinguersi, pur utilizzando strumenti standardizzati.