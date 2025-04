LastPass genera password uniche e sicure: provalo gratis 30 giorni

LastPass si è riconfermato anche quest'anno come uno dei migliori password manager disponibili online. Questi strumenti consentono di creare, salvare e inserire password senza più alcuna fatica, senza doversi ogni volta arrovellare per trovare una nuova combinazione.

E LastPass è in assoluto uno dei tool di questo tipo più affidabili. Merito delle tantissime funzionalità comprese nei suoi piani, dal generatore di password al riempimento automatico, passando per la condivisione sicura delle credenziali. Per testarlo è possibile provarlo gratuitamente sbloccando la prova free di 30 giorni direttamente sul sito ufficiale. Non è richiesto alcun metodo di pagamento per usufruirne.

Perché LastPass è uno dei migliori password manager

Le password deboli e riutilizzate sono una delle principali debolezze degli account online, che così possono essere facilmente violate. Con LastPass potrai contare su un gestore di password uniche e sicure per ogni account.

Oltretutto questo tool ti consente di consultare le tue password senza vincoli di luogo o dispositivo, per accedere ai tuoi account importanti ogni volta che vuoi. Ciò è possibile perché quando salvi un elemento nel gestore di password, si sincronizza in automatico su tutti i tuoi dispositivi.

Da menzionare inoltre il riempimento automatico dei campi di password e modulo, per consentirti di accedere o effettuare acquisti con un solo clic. C'è anche una cassaforte per salvare, oltre alle password, anche carte di credito, indirizzi di consegna, dettagli del Wi-Fi e documenti.

Il piano Premium di LastPass, disponibile al prezzo di 2,90€ al mese con prova gratuita di 30 giorni, offre:

Memorizzazione illimitata delle password;

Accesso da tutti i dispositivi;

Condivisione uno a molti;

Generatore di password;

Salvataggio e riempimento automatico;

Monitoraggio del dark web;

Dashboard di sicurezza;

1 GB di spazio di archiviazione file crittografato;

Accesso senza password alla cassaforte;

Autenticazione a più fattori;

Accesso di emergenza;

Supporto personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.