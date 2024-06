YouTube: gli utenti potranno promuovere i video dei creator

YouTube starebbe testando una nuova funzionalità che aggiungerebbe un'ulteriore opzione per consentire agli spettatori di promuovere o potenziare i video dei loro creator di contenuti preferiti sulla piattaforma. Attualmente, YouTube offre funzionalità come opzioni Commenti, Mi piace e Condividi affinché gli spettatori possano mostrare il loro apprezzamento per il video. Ora, YouTube ha annunciato ufficialmente che sta testando una nuova funzionalità "Hype". Quest’ultima aiuterà i creator a ricevere supporto dai loro spettatori, ma anche a diventare più rilevabili da un nuovo pubblico. YouTube equipara la funzione Hype alle funzionalità già disponibili, come Mi piace e Condividi.

YouTube: gli utenti possono promuovere un video pubblicato nell’ultima settimana

Tuttavia, secondo l'annuncio ufficiale della piattaforma rileva che "gli hypes non vengono utilizzati come indicatore per il sistema di ricerca e scoperta di YouTube". Inoltre, gli spettatori possono pubblicizzare un video solo se è stato pubblicato negli ultimi sette giorni. Inoltre, l'azienda sta testando la funzione Hype con un sottoinsieme limitato di creator di contenuti di YouTube Partner Program con meno di 500.000 iscritti. L'azienda sottolinea che la funzione Hype è pensata appositamente per i creator più piccoli per ricevere supporto dalla propria community. Inoltre, potranno anche farsi scoprire da un nuovo pubblico, aumentando così la loro portata.

I video pubblicizzati apparirebbero nella sezione Esplora, separandoli dalla sezione Tendenze. YouTube sta attualmente testando la funzione Hype in Brasile, Taiwan e Turchia. Tuttavia, non è chiaro se la funzione Hype sia una funzione a pagamento, come Superchat, Super Sticker e Super Thanks. YouTube rileva che continuerà a raccogliere feedback dagli utenti della funzione Hype e a capire come la funzione potrà essere resa disponibile a più utenti in futuro. Di recente, l'azienda ha ampliato la funzionalità Stable Volume su Android TV e Google TV. La funzione Stable Volume, introdotta quasi un anno fa, bilancia la gamma di volume tra basso e alto, regolando continuamente le variazioni di volume per un video attualmente riprodotto su YouTube