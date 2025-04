Apple Maps ora disponibile per tutti, inclusi dispositivi mobili Android

Apple Maps fa il suo debutto ufficiale sul web, uscendo dalla fase beta e diventando accessibile a tutti gli utenti, inclusi quelli che utilizzano dispositivi mobili non appartenenti all'ecosistema Apple, come Android. Questo importante passo rappresenta un'espansione strategica per la piattaforma di navigazione di Cupertino, che ora punta a conquistare una fetta di pubblico più ampia.

Testato per oltre otto mesi, a partire da luglio 2024, il servizio è ora pienamente operativo e raggiungibile all'indirizzo maps.apple.com. Con questa mossa, Apple si propone come una concreta alternativa a Google Maps, offrendo agli utenti un'opzione in più per esplorare il mondo digitale e pianificare i propri spostamenti. La disponibilità su browser amplia significativamente l'accessibilità, rendendo il servizio utilizzabile su qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

La versione web di Apple Maps offre un set di funzionalità essenziali per gli utenti. Tra queste, la possibilità di esplorare luoghi, cercare attività commerciali, ottenere indicazioni stradali e consultare le Guide. Una delle funzionalità più apprezzate è senza dubbio Look Around, introdotta a dicembre 2024, che consente di visualizzare panoramiche a 360 gradi delle aree circostanti. Questa opzione è facilmente accessibile tramite l'icona del binocolo nell'interfaccia utente.

Margini di miglioramento

Nonostante il lancio ufficiale, il servizio presenta ancora margini di miglioramento. Alcune funzionalità avanzate, come le mappe dei trasporti pubblici, la visualizzazione degli edifici in 3D e l'accesso ai luoghi salvati tramite account Apple, non sono ancora disponibili. Inoltre, l'icona "Beta" è ancora visibile nell'angolo superiore sinistro del sito, un dettaglio che suggerisce come Apple consideri il servizio in continua evoluzione.

L'azienda ha già dichiarato l'intenzione di ampliare progressivamente le funzionalità e migliorare la compatibilità con altre piattaforme. Questo approccio dimostra l'impegno di Apple nel rendere Apple Maps una soluzione sempre più competitiva nel settore della navigazione web, in cui la concorrenza è particolarmente agguerrita. Con lo sbarco su Android, però, questo servizio punta a diventare un reale riferimento per tutti.