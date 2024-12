Xfce 4.20: pre-release 2 disponibile ufficialmente per i test

Il team di sviluppo di Xfce ha appena rilasciato la versione pre-release 2 di Xfce 4.20. Sono passati quasi due anni dall'ultima release 4.18, il che, in termini software, è praticamente un'eternità. Fortunatamente la release stabile finale è prevista per il 15 dicembre. Sebbene gli sviluppatori non stiano fornendo dettagli sulle novità in questa fase, tra le novità della nuova versione di questo ambiente desktop vi è un supporto Wayland migliorato. Il nuovo aggiornamento include anche numerose correzioni di bug, aggiornamenti di traduzione e miglioramenti per migliorare le prestazioni e l'usabilità. Inoltre, per gli utenti affezionati, è bene ricordare che Xfce 4.20 manterrà il buon vecchio supporto X11.

La spinta verso Wayland è una mossa significativa per rendere il desktop a prova di futuro. Tuttavia, gli sviluppatori capiscono che molti utenti si affidano ancora a X11 per stabilità e compatibilità. Proprio per questo motivo, l’ambiente desktop garantirà in entrambi i casi di poter godere della migliore un'esperienza possibile.

Xfce 4.20: introdotti 4 nuovi sfondi per l’ambiente desktop

Oltre ai dettagli tecnici, il nuovo aggiornamento introduce anche migliorie a livello estetico. Il concorso per gli sfondi Xfce 4.20 si è concluso di recente, mettendo in mostra lo spirito creativo della community. Quest'anno, 18 talentuosi collaboratori hanno presentato ben 54 proposte, rendendo il processo di selezione particolarmente competitivo. È interessante notare che la prossima versione 4.20 verrà distribuita con quattro nuovi sfondi invece di tre a causa di un pareggio per il terzo posto.

Sfortunatamente, Xfce 4.20 Pre2 è disponibile solo come codice sorgente e non sono disponibili pacchetti precompilati. In altre parole, gli utenti che vogliono provare tale ambiente desktop dovranno scaricare i tarball e compilarli da soli. Tuttavia, come detto in precedenza, è necessario avere un po’ di pazienza. Mancano infatti solo due settimane alla versione ufficiale Il 15 dicembre sembra essere una data fortunata per Xfce. Nel 2022, esattamente lo stesso giorno, è stato rilasciato Xfce 4.18. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento al comunicato ufficiale.