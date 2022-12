XFCE 4.18: inserite diverse novità per Thunar

Dopo due anni di sviluppo il team di XFCE, storico ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK, ha finalmente reso disponibile la nuova stable release del progetto. XFCE 4.18 è quindi ora accessibile in forma stabile per tutti gli utenti delle distribuzioni Linux. La nuova edizione del desktop environment del topolino implementa una serie di innovazioni davvero interessanti che consentono concretamente di migliorare il workflow dell'utente e di riflesso la già ottima UX (User Experience) generale dei diversi tool e software integranti. Ad esempio una delle novità di maggiore rilievo riguarda il file manager di riferimento del progetto Thunar che ora dispone della comoda funzione di image preview tramite una sidebar all'interno del programma.

Sempre in XFCE 4.18 il file manager Thunar beneficia di una toolbar completamente modificabile e riorganizzabile in base alle preferenze ed ai gusti dell'utente. È inoltre possibile aggiungere un icona nella toolbar che richiama la comoda funzione di split wiew cosi da avere due tab del file manager aperte ed affiancate contestualmente. Thunder dispone ora anche della feature di file highlighting, accessibile tramite il file properties dialog, che consente sostanzialmente di impostare un colore di background personalizzato ed un custom foreground text colour, cosi da poter catalogare determinati file proprio in base alla colorazione.

Su XFCE 4.18 i developer hanno potenziato la capacità di ricerca di Thunar implementato la recursive search. Questa impostazione consente quindi di ottenere dei risultati prima ed in modo più efficiente. Inoltre è stata anche ampliata la funzionalità di "undo/redo" che ora copre tutte le operazioni, su più livelli, di: copia, spostamento, creazione e cancellazione.

Altra interessante novità riguarda invece il pannello di sistema dell'ambiente grafico, Xfce4 Panel, che ora dispone dell'opzione per impedire alle applicazioni di massimizzare la loro finestra sopra di esso. Se spuntato tale setting infatti consente all'utente di avere sempre a vista il pannello con le diverse funzionalità a portata di mano.