CachyOS: nuova ISO include bootloader e kernel Linux 6.14

Gli sviluppatori della distribuzione CachyOS basata su Arch Linux hanno appena rilasciato lo snapshot ISO per marzo 2025. Basato sulla serie kernel Linux 6.14 e caratterizzato dall'ambiente desktop KDE Plasma 6.3.3, lo snapshot ISO di CachyOS arriva con un nuovo bootloader, ovvero Limine. Quest’ultimo supporta sia il firmware BIOS che UEFI, insieme al supporto out-of-the-box per gli snapshot Btrfs. La nuova versione della distribuzione introduce anche un nuovo pacchetto chiamato cachyos-samba-settings per aiutare gli utenti a configurare e impostare il supporto Samba su CachyOS. Inoltre, riattiva il firmware GSP per il modulo kernel NVIDIA closed-source e aggiunge il supporto per il driver "ASUS Armoury" utilizzato da ROG Ally e altri dispositivi per la gestione di ventole e alimentazione.

CachyOS: introdotto nuovo pacchetto Wine e supporto per GNOME 48

Tra le altre modifiche, lo snapshot CachyOS di marzo 2025 introduce un pacchetto Wine personalizzato che utilizza WoW64 per rimuovere le dipendenze dalle librerie lib32. Inoltre, include la nuova chiamata di sistema NTSync (sincronizzazione Windows NT) che è stata implementata nel kernel Linux 6.14 per una migliore emulazione del gioco. Gli sviluppatori hanno migliorato lo script sbctl-batch-sign per firmare solo i file desiderati. Inoltre, hanno rimosso il driver NTFS3 per il supporto NTFS a causa di problemi segnalati dagli utenti. Hanno poi aggiunto il supporto per le schede grafiche RDNA4, RTX 5070 Ti e 5070 e il supporto DLSS Swapper. Infine, hanno aggiornato l'offerta desktop GNOME all'ultima versione GNOME 48 e corretto alcuni bug.

Per maggiori dettagli sulle modifiche, le correzioni e i pacchetti aggiornati introdotti nella versione CachyOS di marzo 2025, gli utenti interessati possono consultare l'annuncio di rilascio. La nuova versione è disponibile sul sito web ufficiale come edizioni Desktop o Handheld. Poiché CachyOS è basato su Arch Linux e segue un modello di rilascio progressivo, gli utenti esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu in un emulatore di terminale. In alternativa, è anche possibile usare il gestore grafico dei pacchetti Plasma Discover.