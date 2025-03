KDE Plasma 6.3.3: rilasciato update minore dell’ambiente desktop

KDE Project ha appena rilasciato KDE Plasma 6.3.3 come terzo aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.3. Come altre versioni minori, questo update risolve acluni fastidiosi problemi e aggiungere anche alcuni miglioramenti. Plasma 6.3.3 implementa il supporto della soglia di carica della batteria per più dispositivi. Inoltre, migliora il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo quando si utilizza la funzionalità Night Light su device Intel GPU e aggiunge un messaggio di avviso quando si disattiva la gestione dell'alimentazione.

Questo aggiornamento migliora anche il supporto per LibreOffice Writer in modo che non inserisca più link quando si copia del testo. Inoltre, impedisce le modifiche alla frequenza di aggiornamento dello schermo quando si forza "Adaptive Sync" ad essere attivo. Oltre a questi miglioramenti, l’aggiornamento offre diverse correzioni di bug. Questi includono la schermata di blocco nera su X11, un crash di KWin all'accesso, un problema di blocco dello schermo che non risponde alle azioni della tastiera e altro. È stato poi corretto un crash durante la configurazione di Plasma per avere più widget "Notifiche" e una regressione relativa all'impostazione "Legacy X11 app scaling".

Il nuovo KDE Plasma 6.3.3 corregge un problema di navigazione tramite tastiera nel widget "Application Dashboard" quando si usa una lingua da destra a sinistra. Sono stati risolti poi diversi problemi di navigazione tramite tastiera nel desktop Plasma e un bug GTK che causava un comportamento anomalo dei menu in-window nelle app GTK quando si cliccava su un menu e poi si spostava il puntatore su un altro menu. Anche l'app Info Center è stata migliorata per mostrare correttamente i nomi di alcune GPU NVIDIA. I widget Calendario e Orologio digitale ora passano al mese, anno o decennio appropriati quando si clicca rapidamente sui pulsanti "Avanti" o "Indietro" sul calendario.

KDE Plasma 6.3.3 aggiorna il gestore dei pacchetti Plasma Discover per disinstallare correttamente i runtime Flatpak di fine vita utilizzati da alcune app. Inoltre, aumenta il numero massimo di punti mostrati al giorno sulla griglia di visualizzazione degli eventi del calendario da 3 a 5 e rende l'icona per le previsioni del giorno corrente più precisa nel widget Meteo. Per conoscere tutte le modifiche di questa versione è possibile un'occhiata al changelog completo, pubblicato sul sito ufficiale di KDE. La nuova versione arriverà presto nei repository software stabili delle varie distribuzioni GNU/Linux.