EndeavourOS Mercury Neo arriva con Plasma 6.3 e Mesa 25

EndeavourOS ha svelato la sua ultima versione di aggiornamento, "Mercury Neo", che introduce alcuni miglioramenti e risolve diversi problemi persistenti del suo predecessore, "Mercury". Secondo quanto riportato sull’annuncio ufficiale, questo aggiornamento si concentra principalmente sull'ambiente di installazione offline, nonché su diversi miglioramenti all'opzione di installazione online. Alcune di queste modifiche sono state affrontate tramite hotfix forniti ai sistemi esistenti. Tuttavia, gli sviluppatori di EndeavourOS hanno deciso che una nuova ISO avrebbe meglio accolto i miglioramenti più sostanziali per la versione. Sebbene coloro che hanno già installato Mercury non abbiano bisogno di effettuare una nuova installazione, soprattutto se mantengono regolarmente aggiornati i propri sistemi, i nuovi utenti scopriranno che EndeavourOS Mercury Neo offre un'esperienza di installazione più raffinata grazie sia ai pacchetti core aggiornati sia al programma di installazione Calamares perfezionato.

EndeavourOS Mercury Neo: i bug corretti nella nuova versione del sistema

La nuova versione EndeavourOS Mercury Neo arriva con un set di pacchetti aggiornato. Questi includono: Calamares 25.02, Firefox 136, Linux Kernel 6.13, Mesa 25, Xorg Server 21.1 e Nvidia 570.124. Oltre a questi componenti aggiornati, EndeavourOS ha anche risolto diversi bug. In particolare, gli sviluppatori hanno rimosso xwaylandvideobridge dagli script di installazione a causa della sua rimozione upstream. Inoltre, è stato corretto un problema di mirror-ranking che causava il fallimento di alcune installazioni ed eliminato le opzioni Nvidia obsolete dal menu di avvio. Il nuovo EndeavourOS Mercury Neo migliora poi l'opzione di installazione automatica per Systemd. Quest’ultima crea infatti una partizione EFI da 2 GB più generosa, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità per installare più kernel o altre scelte di personalizzazione.

Per maggiori informazioni, gli utenti interessati possono consultare l'annuncio della release, pubblicato sul sito ufficiale del progetto. Coloro che optano per una nuova installazione, possono invece scaricare EndeavourOS Mercury Neo direttamente dalla home page del sito web del progetto.