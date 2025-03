Wine 10.4 migliora il decoder video Vulkan

Il progetto Wine, livello di compatibilità rinomato per consentire agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, ha ufficialmente rilasciato la versione 10.4. Com’è possibile intuire, si tratta del quarto aggiornamento di manutenzione della serie stabile 10.x. Wine 10.4 include notevoli miglioramenti del supporto PDB (Program Database) nella libreria DbgHelp. Ciò dovrebbe aiutare gli sviluppatori con debug e analisi più accurate delle applicazioni. Inoltre, il componente WineD3D ora incorpora un ulteriore supporto per il decoder video Vulkan. Allo stesso tempo, è stato introdotto il supporto per l'accessibilità per il controllo SysLink. Tra l’altro, sono stati fatti progressi anche con il driver Bluetooth. Quest’ultimo mira a offrire un accoppiamento e una comunicazione più fluidi tra i dispositivi.

Wine 10.4: nuova versione del layer di compatibilità risolve 28 errori noti

Naturalmente, come per ogni nuova versione minore, sono state introdotte correzioni di bug. In particolare, si tratta di 28 correzioni, che affrontano problemi di stabilità e di prestazioni. Ad esempio, gli utenti che stanno giocando a Command & Conquer 3: Kane’s Wrath saranno felici di sapere che sono stati risolti alcuni problemi relativi alle unità invisibili e al rendering del tiberium. Inoltre, le correzioni coprono tutto, dai glitch del menu a discesa nel client Battle.net ai problemi di rendering in Need for Speed: Shift e alle sfide di stabilità in Firefox. Tra l’altro, sono stati risolti anche i recenti problemi di crash per Q-Dir e il rendering dell'interfaccia utente nera in iTunes 12.9.4 di Apple. Gli utenti che desiderano saperne di più possono consultare la pagina dell’annuncio ufficiale, pubblicato sul sito di Wine.

Coloro che sono interessati a provare la nuova versione o aggiornare la propria installazione di Wine possono scaricare il codice sorgente di Wine 10.4 dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi.