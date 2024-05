xAI creerà supercomputer per gestire la prossima versione di Grok

Elon Musk ha riferito agli investitori che xAI vuole costruire un supercomputer per alimentare la prossima versione di Grok, ovvero il chatbot dotato intelligenza artificiale generativa disponibile a pagamento su X. La notizia è stata riportata per la prima volta dal sito The Information che ha visto un investitore presentazione dettagliata dei piani. Secondo il report, xAI potrebbe collaborare con Oracle per sviluppare il supercomputer e renderlo pronto entro la fine del 2025. Apparentemente verranno utilizzate molte GPU H100 di Nvidia raggruppate insieme in una disposizione quattro volte più grande dei cluster più grandi oggi. Musk ha dichiarato all’inizio di quest’anno che Grok 2 aveva bisogno di 20.000 GPU Nvidia H100 per essere addestrato. Inoltre, i prossimi modelli richiederanno più di 100.000 GPU H100. Costruendo questo supercomputer, rinominato “gigafactory di computer” dal nome delle gigafactory di Tesla, xAI potrebbe essere in grado di sviluppare modelli linguistici più avanzati.

xAI: con Grok AI, accesso a tutti i post su X

Grok è un chatbot AI poco conosciuto tra gli utenti. Ciò a causa dello strapotere di ChatGPT di OpenAI, che domina il panorama dell'intelligenza artificiale. Tale strumento è disponibile per l'uso su x.com ma richiede agli utenti di pagare un abbonamento. Uno dei principali vantaggi di Grok rispetto ad altri modelli è che ha accesso diretto a tutti i post su X. Secondo Musk potrebbe benissimo essere un sostituto dei siti di news. Musk era coinvolto in OpenAI finché non ebbe disaccordi con il suo capo, Sam Altman, sulla direzione dell'azienda. A differenza di OpenAI che ha tenuto segreti i dettagli di ChatGPT, xAI ha recentemente reso open source i pesi e l'architettura di Grok-1.

Se xAI andrà avanti con questi piani, Nvidia sarà uno dei principali beneficiari poiché aumenterà la domanda per la GPU H100. La mossa di Musk potrebbe essere vantaggiosa anche per l’intero settore. Infatti, ciò potrebbe costringere altre aziende come OpenAI e Google a innovare ulteriormente i loro modelli per rimanere al passo. Sarà davvero così?