Come usare Grok in Italia: il trucco per accedere all'IA di X

Grok è il nuovo chatbot che sfrutta l'intelligenza artificiale su cui X sta lavorando da tempo. Il nuovo progetto, fortemente voluto da Elon Musk, per il momento è disponibile in versione preview e sarà accessibile in modo completo solo dopo aver completato il suo sviluppo.

Per accedere a Grok dall'Italia è necessario attivare l'abbonamento X Premium+. C'è, però, un altro vincolo da aggirare: il chatbot IA di X, infatti, è disponibile solo negli USA e, di conseguenza, non è accessibile dall'Italia.

Gli utenti italiani di X possono accedere facilmente a Grok: basta utilizzare una VPN per spostare il proprio IP negli USA, evitando così qualsiasi blocco geografico all'accesso al servizio. Si tratta di una procedura molto semplice.

La VPN da utilizzare è NordVPN che, attualmente, è in offerta 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Per attivare la VPN basta collegarsi al sito.

Come usare Grok dall'Italia: la procedura completa

La procedura da seguire per usare Grok dall'Italia è semplice: per prima cosa è necessario attivare X Premium+ e poi. A questo punto, dopo aver completati questi due passaggi preliminari, è possibile accedere a Grok anche dall'Italia.

Bisogna scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo e scegliere un server situato negli USA, in modo da geolocalizzare il proprio IP. In questo modo, il sistema non applicherà alcun blocco all'accesso a Grok che sarà utilizzabile senza limiti.

Per accedere a NordVPN e avviare la procedura per usare Grok in Italia basta seguire il link.

