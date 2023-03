XaaS, orizzonte Everything as a Service: cos'è e a cosa serve

L'acronimo XaaS (Everything as a Service, tutto come servizio) sta ad indicare un modello di distribuzione del software e dei servizi informatici nel quale i provider offrono funzionalità avanzate tramite Cloud ai propri clienti. "XaaS", quindi, si riferisce a qualsiasi risorsa possa essere offerta sotto forma di servizio, come ad esempio:

SaaS (Software as a Service, software come servizio): con cui è possibile accedere alle applicazioni tramite Internet senza doverle installare sui propri device. Il software viene ospitato direttamente sui server e i provider si occupano anche degli aspetti legati alla manutenzione, all'aggiornamento e al supporto tecnico;

(Software as a Service, software come servizio): con cui è possibile accedere alle applicazioni tramite Internet senza doverle installare sui propri device. Il software viene ospitato direttamente sui server e i provider si occupano anche degli aspetti legati alla manutenzione, all'aggiornamento e al supporto tecnico; PaaS (Platform as a Service, Piattaforma come servizio): con il quale i fornitori offrono ai loro clienti una piattaforma (server, sistema operativo, database, storage, rete) per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni su Cloud;

(Platform as a Service, Piattaforma come servizio): con il quale i fornitori offrono ai loro clienti una piattaforma (server, sistema operativo, database, storage, rete) per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni su Cloud; IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruttura come servizio): con cui gli utenti hanno la possibilità di creare infrastrutture virtuali dotate di risorse modulabili a seconda dei carichi di lavoro da gestire.

Tale modello permette di accedere a servizi e risorse senza doverli gestire e mantenere internamente, come accadrebbe invece con un approccio on-premise dove hardware e software vengono implementati localmente. Ciò si traduce in una riduzione dei costi e in un incremento della flessibilità e sono proprio queste caratteristiche a mettere in evidenza la formula XaaS come nuovo paradigma e nuovo modo di pensare sviluppo ed erogazione dei servizi. Lo XaaS consente inoltre ai provider di offrire soluzioni personalizzate e scalabili, in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze dei clienti.

Per capire come ciò avviene è possibile fare riferimento all'offerta di OVHcloud, al suo Public Cloud ed ai suoi VPS: tra le maglie di questi progetti, infatti, si fa del tutto evidente la convenienza e la praticità di questo modello.

Il Cloud Pubblico di OVHcloud

Il Public Cloud è un modello di Cloud Computing in cui i servizi di elaborazione, networking e storage vengono offerti al pubblico tramite Internet. Un Cloud Pubblico è accessibile a tutti gli utenti di un provider, siano essi privati o grandi realtà aziendali, e i servizi vengono forniti in modalità multi-tenant. Ciò significa che più utenti condividono le medesime risorse, queste ultime però possono essere scalate in base ai diversi workload, senza la necessità di dover effettuate spese ingenti per l'hardware. Il tutto con notevoli vantaggi dal punto di vista dell'investimento perché i costi di gestione e manutenzione vengono condivisi tra chi fruisce del servizio.

Il Public Cloud di OVHcloud offre un'ampia scelta di soluzioni con fatturazione a consumo ideali sia per i servizi di base che per la produzione su larga scala. Si tratta in sostanza di un servizio on-demand dove tutte le funzionalità di Cloud Computing vengono attivate automaticamente e sono disponibili in modo quasi istantaneo, non di rado tramite API (interfacce di programmazione) o interfaccia grafica.

La fatturazione si basa esclusivamente sull'effettivo consumo di risorse e servizi. Il modello scelto è quindi quello del "pay as you go" o "pay per use" che prevede di pagare soltanto per ciò che serve quando serve. In pratica non vi sarà il vincolo di dover pianificare un budget per investimenti futuri, che si dovranno sostenere solo se richiesti, o il rischio di affrontare spese per risorse che potrebbero rimanere inutilizzate. Le risorse e i servizi disponibili vengono raggruppati in progetti, si ha così la possibilità di segmentare il loro uso in base alle varie necessità. A fine mese viene generata una fattura per ciascun progetto in modo da semplificare la gestione amministrativa. È possibile, inoltre, ottenere una previsione dei consumi e configurare i parametri per la ricezione di alert e notifiche.

Dal punto di vista tecnico abbiamo il vantaggio di un Cloud reversibile, questo perché l'impiego di tecnologie standard favorisce l'interoperabilità tra piattaforme e la compatibilità tra i sistemi, in modo da supportare l'importazione e l'esportazione dei dati. Non a caso OVHcloud si affida a Kubernetes per servizi di orchestrazione di container e partecipa direttamente allo sviluppo di OpenStack, una delle principali piattaforme IaaS Open Source per la virtualizzazione in Cloud. Non mancano inoltre soluzioni per la manipolazione e l'analisi dei dati, il Machine Learning, il Deep Learning e la gestione dei Big Data, nonché tool dedicati all'ecosistema DevOps come Terraform o Ansible.

Il Public Cloud di OVHcloud è infine Multilocale, basandosi su una rete e Data Center di proprietà esclusiva che vengono implementati per una maggiore vicinanza agli utenti e la massimizzazione delle prestazioni.

I VPS di OVHcloud

I VPS (Virtual Private Server) sono soluzioni che permettono di isolare i dati di siti Web e Web application in una macchina virtuale dedicata esclusivamente all'utilizzatore. Essi rappresentano un compromesso ottimale tra gli hosting condivisi, in cui le risorse vengono suddivise tra i clienti che li utilizzano, e i Server Dedicati che prevedono di investire su una macchina fisica. Non una scelta di compromesso, però, ma una vera e propria ricerca di equilibrio tra costi e performance per ottenere la soluzione ideale per le singole necessità. Le performance di un VPS sono infatti superiori rispetto a quelle di un Web hosting, mentre l'investimento necessario risulta essere più ridotto rispetto a quello richiesto per un Server Dedicato, nonostante funzionalità e prestazioni simili.



I VPS di OVHcloud sono dedicati a chi dispone di competenze di base in tema di amministrazione di server e di utilizzo dei sistemi operativi Linux e Windows in ambito server. Permettono di installare le principali interfacce di gestione dei siti Web come Plesk e CPanel e possono ospitare più siti Internet (ad esempio una configurazione multi-sito di WordPress) o applicazioni, assegnando a ciascuno di essi uno spazio privato di dimensioni predefinite. In ogni caso l'utente non ha l'incombenza di affrontare gli aspetti legati alla gestione dell'hardware, che è invece a carico del provider, risparmiando tempo e potendosi concentrare invece sul proprio business.

I server virtuali di OVHcloud sono stati progettati per evolvere insieme ai progetti degli utenti: questo significa che non è necessario acquistare risorse in anticipo, ma si può invece far leva sulla scalabilità per ottimizzare i costi sulla base degli obiettivi raggiunti. Si possono ottenere risorse aggiuntive tramite lo Spazio Cliente solo e soltanto quando necessarie, magari per far fronte a periodi caratterizzati da picchi di traffico elevati (come accade ad esempio durante il Black Friday per gli e-commerce), in occasione di eventi specifici o comunque in base alla stagionalità della propria attività.



Alla scalabilità si aggiungono inoltre prestazioni ottimizzate e traffico illimitato, grazie a server basati su architetture Intel di ultima generazione per le CPU virtuali, banda passante illimitata fino a 2 Gbps e storage SDD NVMe. L'offerta è personalizzabile in ogni aspetto, permettendo di scegliere tra configurazioni adatte a qualsiasi tipo di attività, dal professionista alle realtà aziendali.

Flessibilità, contenimento dei costi, scalabilità e performance si coniugano anche con la sicurezza, grazie a server virtuali dotati di protezione DDoS (Distributed Denial of Service) inclusa, essenziale contro gli attacchi basati sui volumi di traffico, e opzioni di backup con cui creare automaticamente e regolarmente copie di sicurezza dei dati. Disponibile anche l'opzione Snapshot che consente di generare in pochi click un'istantanea del proprio VPS direttamente dallo Spazio Cliente.

Conclusioni

Il modello di distribuzione XaaS prevede che tutto (infrastruttura, piattaforme e software) debba essere fornito come servizio tramite il Cloud. In questo modo l'utilizzatore può focalizzare la propria attenzione sul business (un e-commerce, un'applicazione Web, un servizio online..) lasciando che il provider, oltre a mettere a disposizione le risorse, si occupi dell'hardware e della manutenzione.

OVHcloud offre soluzioni basate sul Public Cloud e VPS con le quali sviluppare i propri progetti in ambienti altamente personalizzabili e scalabili, pagando soltanto per le risorse utilizzate.

In collaborazione con OVHcloud