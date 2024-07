Memoria piena dispositivo: risolvi con pCloud

Il tuo dispositivo grida pietà per la memoria piena? Non disperare. C’è una soluzione chiamata pCloud, il servizio di archiviazione cloud che può venirti in soccorso senza farti spendere cifre astronomiche. Grazie a questo tool, puoi liberare spazio dal tuo smartphone, tablet o PC senza sacrificare i tuoi preziosi file.

Memoria piena dispositivo: come pCloud può risolverla

pCloud non è il solito servizio di cloud. Offre tre diversi piani a vita, quindi senza abbonamenti mensili. Puoi scegliere tra:

Premium da 500 GB a 199 euro (prezzo originale 299 euro),

(prezzo originale 299 euro), Premium Plus da 2 TB a 399 euro (invece di 599 euro),

(invece di 599 euro), Ultra da 10 TB a 1.190 euro (invece di 1.890 euro).

Le opzioni non si fermano ai piani individuali. Ci sono anche soluzioni per famiglie e aziende, e il servizio è compatibile con le principali piattaforme: Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

Con la crittografia lato client, pCloud garantisce che i tuoi file siano al sicuro. I dati vengono criptati sul tuo dispositivo prima di essere caricati nel cloud, assicurando che solo tu abbia accesso alle informazioni.

Oltre alla sicurezza, pCloud offre una gamma di strumenti impressionante. File organizzati, ricerca rapida e caricamento facile sono solo l’inizio. Puoi condividere file e cartelle tramite link, con o senza password, e programmare backup automatici per prevenire perdite accidentali di dati.

Con pCloud è come avere una cassaforte digitale: foto, video e documenti sono sempre accessibili e protetti. Usando la sincronizzazione automatica, puoi perfino visualizzarli facilmente da diversi dispositivi.

L’offerta attuale rende pCloud un investimento da non perdere. Se ti chiedi come fare a liberare memoria sul telefono, tablet o computer, sappi che pCloud arriva in tuo aiuto senza gravarti di abbonamenti mensili. Archivia i tuoi file, aumenta il tuo spazio di memoria e respira finalmente aria pulita nel tuo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.