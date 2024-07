Saldi estivi con Internxt: -80% sui piani cloud a vita

Internxt ha deciso di rendere questa estate torrida ancora più bollente con i suoi incredibili saldi estivi. Come? Offrendo lo sconto del 80% sui suoi piani cloud a vita. L'occasione è ghiotta, specialmente per chi ha bisogno di un sacco di spazio per archiviare i propri dati. Il piano da 10 TB è in offerta a 580 euro, un vero affare se comparato al prezzo originale di 2.900 euro. Anche i piani più "modesti" non sono da meno: 2 TB a 180 euro e 5 TB a 380 euro non suonano affatto male.

Internxt è il servizio di cloud storage crittografato che ha conquistato tanti utenti grazie alla sua sicurezza e protezione dei dati. Ogni piano offre le stesse funzionalità, differendo solo per lo spazio di archiviazione. Con la crittografia di livello militare, i tuoi file saranno sicuri sempre.

Saldi estivi: spazio sicuro e crittografato ad un prezzo imbattibile

Parliamoci chiaro, nessuno vuole che i propri file importanti finiscano nelle mani sbagliate. Ecco dove entra in gioco Internxt, con la sua suite open source e la struttura a conoscenza zero. Questo significa che nemmeno il tool stesso può vedere i tuoi documenti.

Ogni piano cloud di Internxt include funzionalità che fanno venire l'acquolina in bocca agli amanti della tecnologia: condivisione di file e cartelle crittografate, protezione delle condivisioni tramite password, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e caricamenti fino a 20 GB per file. In più, il supporto premium è garantito per tutti i clienti.

Poi c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni. Se il servizio non soddisfa le tue aspettative iniziali (anche se è difficile immaginare che ciò accada!), hai un mese di tempo per ripensarci. Con l'incredibile offerta, i saldi estivi di Internxt sono un'occasione da non perdere. Questo è il momento giusto per fare il pieno di spazio cloud!

