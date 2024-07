Cloud storage sicuro e a vita in sconto fino al 37% con pCloud

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro, che adotti i più avanzati sistemi di crittografia per proteggere in maniera efficace foto e video personali, ti segnaliamo la nuova offerta in corso sul sito ufficiale di pCloud, azienda con base in Svizzera specializzata nel servizio di archiviazione cloud criptato. La promo consente di beneficiare di uno sconto massimo del 37% sui piani a vita, che prevedono dunque un unico pagamento.

Oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo, pCloud si distingue dalle altre piattaforme analoghe per offrire una protezione dei dati granitica, un accesso ai propri file da qualsiasi tipo di dispositivo, e per la semplicità d'uso.

pCloud: i piani a vita sono in sconto fino al 37%

Uno dei fiori all'occhiello del servizio di cloud storage pCloud è l'utilizzo della crittografia TLS/SSL e lato client. In concreto, ciò significa che sono soltanto gli utenti ad avere in mano le chiavi per decifrare i file, nessun altro.

A questo si aggiunge la protezione della legge svizzera, tra le più rigorose in materia dei dati personali. Come accennato in precedenza, infatti, l'azienda ha sede proprio nel Paese elvetico.

Un altro importante dettaglio da prendere in considerazione è la possibilità di accedere ai propri documenti archiviati sul cloud da qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo in uso. Inoltre, è possibile effettuare l'accesso anche se si è offline.

Con l'ultima offerta in corso, i piani a vita di pCloud sono acquistabili al prezzo scontato di:

199 euro invece di 299 euro per 500 GB (33% di sconto)

399 euro invece di 599 euro per 2 TB (33% di sconto

1.190 euro invece di 1.890 euro per 10 TB (37% di sconto)

Per aderire a uno dei tre piani disponibili, collegati alla pagina dedicata del sito pCloud.

