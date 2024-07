Cloud storage crittografato e sicuro in sconto dell'80% (piano a vita)

Internxt, servizio di cloud storage crittografato e sicuro, ha lanciato una nuova offerta per l'estate che consente di risparmiare fino all'80% sui piani a vita. Lo sconto massimo è riservato al piano da 10 TB, in promo a 580 euro invece di 2.900 euro. Ottimi sconti anche sui piani da 2 TB e 5 TB, in offerta rispettivamente a 180 euro (contro i 900 euro richiesti) e 380 euro (anziché 1.900 euro).

Tutti i piani di Internxt offrono le stesse funzionalità. L'unica cosa che cambia tra un piano e un altro è lo spazio di archiviazione messo a disposizione degli utenti.

I piani a vita di Internxt sono in sconto fino all'80%

Il servizio di cloud storage proposto da Internxt offre un'avanzata protezione della privacy con una suite open source di servizi cloud crittografati. La conservazione dei propri file in questa piattaforma consente di mantenere al sicuro i documenti più importanti da un'eventuale violazione dei dati, che oltre alla perdita del lavoro può portare anche a problemi legali e ricatti.

Uno dei fiori all'occhiello di Internxt è il controllo dei propri dati con la crittografia di livello militare e l'utilizzo di una struttura a conoscenza zero. Tutto questo pone l'azienda in questione uno-due gradini sopra rispetto ad altre piattaforme cloud più blasonate.

Queste le caratteristiche in comune di ciascun piano: condivisione di file e cartelle crittografata, condivisione protetta da password, accesso ai propri file da qualsiasi dispositivo, caricamento di file fino a 20 GB, autenticazione a due fattori e supporto premium per i clienti.

L'ultima offerta di Internxt prevede sconti fino all'80% sui piani a vita. In più, qualora il servizio non risponda alle aspettative iniziali, si può contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

