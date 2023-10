X permette di bloccare le risposte di account non verificati

Nuova svolta per X di Elon Musk. La piattaforma, precedentemente conosciuta come Twitter, permetterà agli utenti paganti di bloccare le risposte ai propri post provenienti da account non verificati. Quasi un anno fa, Musk aveva annunciato Twitter Blue, ovvero la verifica dell’account a pagamento, al costo di 7,99 dollari al mese. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post ufficiale su social in cui viene mostrata la nuova funzione dedicata agli account verificati X. Musk ha poi condiviso il post sul proprio profilo, specificando che ciò potrebbe essere d’aiuto per contrastare gli spam bot.

Risposte solo da account verificati X: un incentivo per contrastare gli account fake

Con questa nuova mossa, il social di Musk vorrebbe combattere maggiormente il fenomeno della disinformazione (sempre in costante aumento), evitando che account falsi possano diffondere informazioni fuorvianti anche tramite i commenti. Com’è possibile notare dallo screenshot pubblicato, si tratta di una funzionalità opzionale. Quando un utente pubblica un post sulla piattaforma, toccando su “Chiunque può rispondere” (in basso), può modificare le proprie scelte. Gli utenti standard possono scegliere tra “Tutti”, “Chi segui” e “Solo chi menzioni”. Gli account verificati X potranno ora selezionare anche la voce “Account verificati”.

Ad oggi, X è pieno di messaggi provenienti da spam bot, ma questa nuova funzione non si rivelerebbe poi un così grande aiuto per gli utenti né concederebbe maggiore visibilità agli utenti paganti. La piattaforma, infatti, mette già in primo piano i commenti provenienti da account verificati X. Gli utenti possono subito notare i commenti provenienti da account a pagamento. Inoltre, anche chi ha un profilo verificato può diffondere fake news. Pagare un abbonamento per avere la spunta blu non è sinonimo di qualità. Questa nuova funzione riuscirà davvero a combattere i commenti spam o è soltanto un nuovo modo per provare ad acquisire nuovi utenti X Premium? Solo il tempo potrà dirlo.