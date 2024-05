Fibra Iliad: soli 19,99 euro al mese con nuovo modem WiFi 7

Il nuovo modem WiFi 7 rappresenta l'ultima novità in casa Iliad, noto operatore che ha già conquistato il mercato mobile con offerte vantaggiose di giga, telefonate e SMS illimitati. L'azienda è ora pronta a rivoluzionare anche la connettività domestica con la sua offerta Fibra, disponibile a un prezzo incredibilmente competitivo.

Offerta fibra accessibile per tutti, adesso con il nuovo modem WiFi 7

Iliad ha introdotto un'offerta per la fibra ottica che si distingue per la sua competitività, soprattutto per coloro che sono già clienti del servizio mobile dell'operatore. Con un abbonamento mobile da solo 9,99€ al mese e pagamento automatico, la fibra di Iliad scende da 24,99€ a 19,99€ al mese. Questa tariffa, oltretutto, rimane invariata nel tempo, garantendo così ai consumatori di non dover temere aumenti futuri.

L'efficienza della fibra Iliad varia in base alla tecnologia disponibile nella zona di residenza del cliente. Per chi vive in aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, è possibile raggiungere velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s. Nei luoghi con tecnologia FTTH GPON, le velocità sono di poco inferiori, ma comunque elevate, con 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload. Anche nelle aree meno coperte, chiamate aree bianche, Iliad assicura performance di alto livello.

Inclusa nell'offerta iliadbox, un router che utilizza la nuova tecnologia per garantire connessioni stabili e prestazioni superiori, ideale per streaming di serie TV, videochiamate di alta qualità, download rapidi e sessioni di gioco online senza interruzioni.

Per chi è già cliente Iliad o desidera diventarlo, combinare l'offerta mobile Giga 180 con quella della fibra potrebbe essere una scelta vantaggiosa. Il cambio offerta è gratuito e, una volta effettuato, sarai in grado di attivare il vantaggio direttamente dalla tua Area Personale Fibra.

Scopri come il nuovo modem WiFi 7 può trasformare la tua esperienza Internet domestica con Iliad, stabilendo nuovi standard nel mondo della connettività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.