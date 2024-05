Internet all'estero: basta attivare una eSIM prima di partire, ecco quale scegliere

Con una eSIM è possibile assicurarsi un modo semplice e versatile per accedere a Internet all'estero: chi viaggia all'estero non ha più bisogno di acquistare una SIM sul posto ma può attivare una eSIM già prima di partire, in modo da poter contare su certo bundle dati a disposizione durante il proprio viaggio.

La scelta giusta per chi ha bisogno di una nuova eSIM per l'estero non può che essere, in questo momento, Saily, il nuovo servizio di Nord Security, azienda proprietaria di NordVPN, la migliore VPN sul mercato e specializzata in servizi digitali. Con Saily è possibile acquistare una eSIM scegliendo tra tante opzioni e decine e decine di Paesi.

I piani partono da pochi euro. Per verificare le condizioni basta visitare il sito di Saily, tramite il box qui di sotto, e inserire il Paese che sarà anche la meta del proprio viaggio. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Come funzionano le eSIM per l'estero di Saily per Internet in viaggio

Attivare una eSIM con Saily è molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale del servizio, linkato qui di sotto, per poi:

scegliere e acquistare il piano eSIM desiderato, valutando tutte le opzioni disponibili

valutando tutte le opzioni disponibili scaricare la eSIM sul proprio smartphone (che dovrà essere compatibile con le SIM virtuali) seguendo la procedura

(che dovrà essere compatibile con le SIM virtuali) seguendo la procedura attivare la SIM dall'app di Saily prima di partire, in modo da poter contare da subito sul bundle dati acquistato

Per verificare le condizioni e attivare una delle eSIM di Saily è ora possibile accedere al sito ufficiale, disponibile qui di sotto Bastano pochi euro per attivare una SIM virtuale e assicurarsi un bundle dati a disposizione per i propri viaggi all'estero. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

