Sky ti regala Netflix: scopri ora la promozione

Con la promozione Sky + Netflix, ora puoi goderti il meglio di entrambi i mondi a un prezzo incredibilmente conveniente. L’offerta è veramente invitante, con prezzo bloccato a 15,90 € al mese per ben 18 mesi.

Con Sky hai intrattenimento senza limiti a un prezzo vantaggioso

Per soli 15,90 euro al mese per 18 mesi, la promozione Intrattenimento Plus ti offre accesso illimitato a tutti i canali di intrattenimento di Sky e ai servizi di streaming di Netflix con il piano Base senza pubblicità. Questo significa poter seguire le ultime serie di grande successo come Il RE con Luca Zingaretti su Sky e le emozionanti narrazioni di Il Tatuatore di Auschwitz o la serie dedicata a Gianna Nannini su Netflix, tutto incluso in un unico abbonamento.

In più, con Sky Go incluso, puoi portare la tua esperienza televisiva sempre con te su qualsiasi dispositivo mobile, senza costi aggiuntivi. Goditi i tuoi programmi preferiti ovunque tu sia, senza vincoli post-promozione, garantendoti una flessibilità senza precedenti al termine dei 18 mesi.

E se hai già un abbonamento Netflix attivo, puoi comunque aderire a questa promozione. Non sarà necessario disdire il tuo abbonamento Netflix attuale ma solamente associare il pacchetto Intrattenimento Plus. In questo modo avrai il meglio dell'intrattenimento di Sky, inclusi gli show e tutto il catalogo di Netflix senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Per attivare l’offerta ti basta cliccare sul pulsante qui sotto. Puoi fare tutto online o prenotare un appuntamento telefonico con un operatore Sky.

Con queste caratteristiche e ad un prezzo così conveniente, se stai cercando un’offerta che ti permette di avere tanto intrattenimento ad un costo contenuto, Sky+Netflix è quello che fa per te. Visita la pagina ufficiale e abbonati subito prima che l’offerta termini.

