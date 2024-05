Shardlake arriva in esclusiva su Disney+: abbonati ora

Nel cuore dell'Inghilterra del XVI secolo, l’avvocato Matthew Shardlake ti aspetta su Disney+ con una serie che ti terrà incollato allo schermo fino all'ultimo episodio. Disponibile dal 1 maggio 2024, Shardlake, basata sui celebri romanzi di C.J. Sansom, è una serie affascinante su un periodo storico tumultuoso e intrigante. Ecco quanto costa l'abbonamento e come risparmiare due mesi.

Come abbonarsi a Disney+ per vedere Shardlake

Arthur Hughes e Sean Bean danno vita ai personaggi di Shardlake e Thomas Cromwell in un racconto di mistero e potere durante la dissoluzione dei monasteri inglesi. Immagini mozzafiato delle riprese effettuate in Ungheria, Romania e Austria, con castelli come quello di Hunedoara e Kreuzenstein, portano sullo schermo la magnificenza e la brutalità dell'epoca Tudor.

La critica già parla di Shardlake come di un capolavoro visivo e narrativo. Puoi seguire questa serie in esclusiva su Disney+ abbonandoti a partire da 5,99 € al mese per il piano Standard con pubblicità. Se invece non vuoi interruzioni o la massima qualità puoi scegliere il Piano Standard o quello Premium. Scegliendo il primo a 89,99 € il secondo a 111,99 € con la formula annuale, godrai di due mesi gratis rispetto all’abbonamento mensile. Per tutti i dettagli sulle caratteristiche dei vari piani ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto.

Con Disney+ avrai accesso a tanto intrattenimento, i classici Disney e Pixar, tutti i film e i contenuti Marvel, l'avvincente saga di Star Wars, i documentari National Geographic e i contenuti sul canale Star. Con l’opzione annuale, l’intrattenimento Disney non è stato mai così conveniente. Visita ora il sito e abbonati subito per accedere a tantissimi film, show e serie tv, tutto in alta definizione e disponibile su varie piattaforme, sempre e ovunque tu sia.

