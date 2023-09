Elon Musk: X a pagamento per combattere gli "eserciti di bot"

X, la nuova versione di Twitter guidata da Elon Musk, potrebbe presto divenire un servizio in abbonamento. A rivelarlo è stato lo stesso patron di Tesla nel corso di un incontro in live streaming con il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Come riportato da sito della CNBC, secondo Musk si tratta di una misura necessaria per combattere gli “eserciti di bot” che circolano sul social network. Tuttavia, il miliardario sudafricano non ha rilasciato ulteriori dettagli riguardanti il prezzo dell’abbonamento o dei servizi aggiuntivi che verranno proposti agli utenti. Inoltre, secondo le ultime stime diffuse dallo stesso Musk, il suo X ad oggi conterebbe circa 550 milioni di utenti attivi al mese, che generano dai 100 ai 200 milioni di post al giorno.

Elon Musk: “X non diffonde l’antisemitismo”

L’incontro tra Musk e Netanyahu avrebbe dovuto concentrarsi principalmente sul tema dell’intelligenza artificiale, sui suoi rischi e su come questa tecnologia andrebbe regolamentata. Tuttavia, l’imprenditore ha colto l’occasione per difendersi dalle accuse relative alla tolleranza che il suo social network ha verso i messaggi d’odio e l’antisemitismo. Recentemente Elon Musk aveva pure minacciato di citare in giudizio l’Anti-Defamation League, che sosteneva di voler fermare la piattaforma per i motivi sopra citati. Secondo il miliardario, la causa del calo del 60% delle entrate di X era proprio da additare alla campagna denigratoria portata avanti dall’ADL. Infine, parlando con il presidente israeliano, Musk ha dichiarato di essere contrario all’antisemitismo e ad attaccare qualsiasi tipo di gruppo o organizzazione.

Il social nato dalle ceneri di Twitter continua comunque ad alimentare le polemiche. Dopo il reintegro di account bannati (come quello di Donald Trump o del neonazista Andrew Anglin) e le spunte blu a pagamento, ora si parla di un abbonamento mensile. Elon Musk passerà presto dalle parole ai fatti? Gli utenti sarebbero poi disposti a pagare per utilizzare X o lasceranno la piattaforma in favore di altri social network?