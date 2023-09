WSL: Microsoft rilascia un importante aggiornamento con nuove funzionalità

Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows Subsystem for Linux (WSL). Nonostante si tratti soltanto di una preview (versione 2.0.0), sono stati introdotti diverse migliorie e funzionalità sperimentali, come ad esempio autoMemoryReclaim (recupero automatico della memoria). Il suo scopo è quello di ridurre la memoria della Virtual Machine WSL durante l'utilizzo, liberando così la cache. Come ha spiegato Microsoft in un post nel suo blog ufficiale: “Recuperiamo una parte fissa della dimensione di memoria della VM, che viene calcolata in modo tale che se la VM fosse piena di memoria cache, questa andrebbe azzerata dopo 30 minuti (ad esempio: se ci sono 3000 MB di memoria, recuperiamo 100 MB ogni minuto)”.

WSL: le altre novità introdotte da Microsoft

Come accennato, il nuovo aggiornamento Windows prevede diverse funzionalità sperimentali. Oltre all'autoMemoryReclaim, vi è anche Sparse WHD, che riduce automaticamente il disco rigido virtuale (VHD) WSL durante l’utilizzo. L’altra novità riguarda il Mirrored mode networking (rete in modalità mirroring). Si tratta di una modalità di rete per WSL che migliora la compatibilità di rete e aggiunge nuove funzionalità. Questa introduce il supporto IPv6 e multicast, permette di connettersi ai server Windows tramite Linux usando l’indirizzo localhost 127.0.0.1, di connettersi a WLS direttamente dalla propria LAN (rete locale) e offre una migliore compatibilità di rete per le VPN.

Tra le novità introdotte con questo aggiornamento vi è anche DNSTunneling. Questa modifica il modo in cui WSL risolve le richieste DNS per migliorare la compatibilità di rete. La funzionalità Firewall applica le regole del firewall di Windows a WSL e permette controlli firewall avanzati per la virtual machine WSL. Infine, l’autoProxy consente a WSL di utilizzare in automatico le informazioni proxy di Windows per migliorare la compatibilità di rete. Come ricordato da Microsoft, queste funzionalità sono attualmente disponibili per tutti i canali blog ufficiale, compreso il canale anteprima di rilascio (Release Preview Channel), con l’ultimo update di Windows 11 v. 22H2. L’azienda di Redmond non ha svelato ulteriori informazioni sul rilascio ufficiale dell’aggiornamento per tutti gli utenti.