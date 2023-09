Windows Insider: nuovi update per Snipping Tool e Notepad

Novità in arrivo per gli iscritti al programma Windows Insider, canali Canary e Dev. Nelle scorse ore l’azienda di Redmond ha infatti rilasciato due aggiornamenti interessanti, dedicati allo Snipping Tool e al Notepad, il primo è strumento di cattura per effettuare gli screenshot e registrare lo schermo, il secondo è invece il classico il Blocco Note.

Le novità introdotte su Windows Insider per Snipping Tool e Notepad

Come riportato sul blog ufficiale Windows Insider, con la versione beta 11.2307.44.0, lo Snipping Tool avrà una nuova barra di cattura, che renderà più semplice il passaggio tra la cattura classica (gli screenshot) e la registrazione dello schermo. Tutto ciò potrà essere adesso effettuato in pochi clic, senza dover aprire una nuova finestra. Per aprire la barra di cattura classica, è necessario premere il tasto STAMP o la scorciatoia da tastiera Win + Shift + S. Per aprire velocemente la barra di cattura per registrare dello schermo, basterà invece premere la combinazione di tasti Win + Shift + R. Microsoft introdurrà inoltre delle funzionalità aggiuntive, come la registrazione dell’audio del PC e della voce fuori campo (facoltative). Quando si registra lo schermo, gli utenti potranno inoltre configurare la loro modalità di registrazione audio predefinita, in modo da non dover cambiare ogni volta impostazione.

Per quanto riguarda Notepad (versione 11.2307.22.0), su Windows 11 sarà possibile salvare automaticamente le sessioni, in modo da non perderle, anche quando Notepad viene chiuso improvvisamente. Il software, infatti, recupererà le schede aperte in precedenza, ma anche i contenuti non salvati e modificati nelle varie schede. Naturalmente l'utente potrà sempre decidere di salvare o no un contenuto quando chiude la scheda. Questi potranno infine decidere se disattivare la funzione e visualizzare sempre la pagina bianca ogni volta che si apre il Notepad.

Come già accennato, gli aggiornamenti annunciati per Snipping Tool e Notepad ancora in fase di test. Questi sono infatti disponibili soltanto ad un numero ristretto di utenti, ovvero gli iscritti a Windows Insider. Microsoft rilascerà le versioni finali nei prossimi mesi, tramite aggiornamenti ufficiali su Windows Update.