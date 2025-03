Wren AI crea query SQL da istruzioni testuali

Wren AI è una piattaforma open source di Generative Business Intelligence (GenBI) creata per modificare radicalmente il modo in cui sviluppatori e aziende interagiscono con i dati. Grazie ad essa è possibile dialogare direttamente con le informazioni disponibili. Supporta infatti la generazione automatica di query SQL, grafici, fogli di calcolo, report e approfondimenti senza la necessità di competenze avanzate in tema di programmazione.

L'architettura di Wren AI

Wren AI dispone di un'architettura semantica che fornisce ad un LLM il contesto specifico in cui viene sviluppato un progetto. Gli utenti possono stabilire un livello di presentazione logico sul proprio schema dati. Il modello comprende così più facilmente l'ambito in cui vengono trattate le informazioni e può restituire query SQL più accurate e pertinenti.

Il processo di ottimizzazione dell'output basato su RAG (Retrieval-Augmented Generation) permette di sfruttare lo schema e il contesto dei dati generando query SQL senza la necessità di esporli o caricarli su modelli esterni. Le informazioni sensibili rimangano quindi protette e si ha il pieno controllo sui propri dati.

L'interfaccia di tipo conversazionale permette di porre domande sui dati in linguaggio naturale (Text2SQL). Viene così rimossa la necessità di scrivere manualmente query complesse o codice e l'accesso alle informazioni diventa più immediato.

Stack dati e modelli generativi supportati

La funzione GenBI di Wren AI fornisce sintesi generate dall'intelligenza artificiale che offrono approfondimenti insieme alle query SQL. Ciò semplifica l'interpretazione di dati complessi e gli utenti possono convertire istantaneamente i risultati delle query formulate sui dati grezzi in report e grafici. La piattaforma gestisce inoltre flussi di lavoro end-to-end e permette collegare i dati a strumenti di analisi come Excel e Google Sheets.

Wren AI supporta diversi database, soluzioni per la data warehouse e strumenti di analisi tra cui BigQuery, DuckDB, PostgreSQL, MySQL, MS SQL e Snowflake.

Inoltre è compatibile con vari modelli generativi, sia ospitati su Cloud che su endpoint LLM locali, come quelli offerti da OpenAI, DeepSeek, Azure OpenAI, Ollama, Google AI Studio, Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API, Meta Llama e Groq.