WordPress: un assistente AI in Jetpack

Automattic, la società che gestisce il progetto WordPress, ha deciso di includere un assistente basato sull'Intelligenza Artificiale in Jetpack. La raccolta di strumenti che permette di ottimizzare sicurezza e prestazioni in un'istallazione del più noto CMS Open Source della Rete. Questa nuova funzionalità è stata pensata per la totale integrazione sui blog di WordPress.com e consentirà di scrivere più facilmente i contenuti nonché di organizzare al meglio la pubblicazione e l'aggiornamento delle pagine.

Il tool è accessibile tramite un blocco che prende il nome di Jetpack AI Assistant. Esso funziona in modo simile ad un qualsiasi chatbot animato da un modello generativo. L'utente scrive la propria richiesta, o prompt, e il sistema restituisce un contenuto scritto in linguaggio naturale. Con l'AI writing assistant di Automattic si possono creare testi di varia lunghezza così come tabelle e liste da inserire nei post.

Introducing your new creative writing partner — the Jetpack AI Assistant. This block quickly generates content at your command, making blog posting and site creation easier.

Available now on all Jetpack-powered sites and in beta on @wordpressdotcom.

— Jetpack (@jetpack) June 6, 2023