WordPress 6.9 sarà la seconda major release del 2025

Arrivano importanti, e per alcuni versi inattese, novità dalla community di WordPress. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza dai responsabili del progetto, WordPress 6.9 dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2025, diventerà così la seconda major release dell'anno. Questa decisione modifica notevolmente i piani iniziali che prevedevano una sola versione principale del CMS all'anno a partire da quello corrente.

Il rilascio di WordPress 6.9 è stato anticipato al 2025

Secondo quanto riportato in un post ufficiale sul ciclo di sviluppo di WordPress 6.9, questa release era stata prevista inizialmente per il 2026. Una recente revisione della roadmap ha però anticipato il rilascio alla fine del 2025. Il cambio di rotta è stato confermato anche durante una "fireside chat" (letteralmente "chiacchierata davanti al cominetto") con Matt Mullenweg, proprietario e fondatore di WordPress.com e Automattic, nel corso del WordCamp Europe 2025.

Durante l'evento, l'Executive Director Mary Hubbard ha ricordato che WordPress 6.8 "Cecil" avrebbe dovuto essere l'ultima major release del 2025. Questo per poi inaugurare un nuovo ciclo annuale a partire dal 2026. Nel suo intervento Mullenweg ha però dichiarato:

Penso che riusciremo a rilasciare la versione 6.9 entro quest'anno e personalmente sono molto entusiasta: ci sono molte novità che vorrei introdurre.

Si tratta quindi di una prima conferma da una fonte molto autorevole. Probabilmente la più autorevole in senso assoluto.

La Wayback Machine permette di notare che fino al 29 giugno scorso la pagina ufficiale riportava il 2026 come data di rilascio prevista per WordPress 6.9. Oggi, invece, viene specificato chiaramente che la prossima major release sarà anche la release finale dell'anno in corso e che eventuali nuove funzionalità verranno incluse solo se ritenute pronte per la distribuzione.

Al momento non sarebbero state ancora definite delle date ufficiali di rilascio. Stesso discorso per quanto riguarda il team che lavorerà a WordPress 6.9. Gli utenti e gli sviluppatori sono quindi invitati a seguire il blog Make WordPress Core per ulteriori aggiornamenti su tempistiche e funzionalità incluse.