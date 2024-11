Serverplan: creare e ottimizzare siti Web con Sitebuilder AI

L'intelligenza artificiale permette di generare testi, immagini, presentazioni e contenuti audio/video. Quindi perché non dovrebbe essere utilizzabile per la realizzazione di siti web? Pensa al vantaggio di poter creare un sito professionale e personalizzato in pochi passi, tramite una procedura che richiede semplicemente di rispondere a qualche domanda per poi lasciare che sia l'AI ad occuparsi di produrre automaticamente un output su misura e pronto per la pubblicazione online.

Ancora meglio sarebbe poter usufruire di un servizio di questo genere all'interno del proprio Web hosting. Ecco perché Serverplan ha deciso di includere un innovativo Sitebuilder AI gratuitamente in tutti i suoi piani hosting WordPress preinstallato e gestito.

I privati hanno così a disposizione una soluzione intuitiva e semplice da utilizzare per realizzare un sito web senza dover disporre di alcuna competenza tecnica. Nello stesso modo, le Web agency possono affidarsi ad un alleato prezioso con cui ottimizzare i workload e velocizzare i tempi di sviluppo. Questo significa poter dedicare più tempo agli aspetti creativi di un progetto e alle strategie che ne possono determinare il successo.

Cosa puoi fare con il Sitebuilder AI di Serverplan e cosa può fare per te

Sitebuilder AI di Serverplan è integrato direttamente in WordPress e permette agli utilizzatori di sfruttare l'AI per affrontare tutti i principali task che portano alla creazione di un sito Web. Ma cosa può fare esattamente questo potente strumento? Grazie ad esso potrai:

generare rapidamente sia le pagine Internet che i loro contenuti, questo grazie alla possibilità di creare automaticamente layout di qualità professionale;

di qualità professionale; modificare qualsiasi aspetto dell'output (testi, immagini, layout..) in tempo reale, anche sfruttando i suggerimenti forniti dall'intelligenza artificiale;

dell'output (testi, immagini, layout..) in tempo reale, anche sfruttando i suggerimenti forniti dall'intelligenza artificiale; ottenere sempre design adatti al tipo di progetto che si intende sviluppare, sia esso un blog personale, un negozio di e-commerce, un portfolio professionale o altro. I layout saranno sempre attinenti al settore in cui si intende operare;

che si intende sviluppare, sia esso un blog personale, un negozio di e-commerce, un portfolio professionale o altro. I layout saranno sempre attinenti al settore in cui si intende operare; massimizzare le performance per velocizzare il caricamento delle pagine web , evitando le latenze che potrebbero scoraggiare i visitatori e deteriorare la user experience;

, evitando le latenze che potrebbero scoraggiare i visitatori e deteriorare la user experience; integrare plugin e collegare servizi di terze parti al sito con l'assistenza della AI;

e collegare al sito con l'assistenza della AI; ottimizzare il sito Web con tecniche avanzate per la SEO in modo da ottenere il miglior posizionamento possibile sui motori di ricerca.

Come utilizzare il Sitebuilder AI

Per accedere al Sitebuilder AI messo a disposizione da Serverplan nei suoi piani WordPress non si deve fare altro che accedere alla dashboard del CMS open source e cercare la voce "Site Assistant" nella sidebar di sinistra. Fatto questo basta cliccare su di essa per lanciare la configurazione del servizio che permette di abilitare la funzionalità desiderata.

Sitebuilder AI non è un tool che prevede la sola fruizione passiva, infatti avrai sempre il pieno controllo su tutti i passaggi. Durante la fase iniziale della creazione l'AI ti farà da guida nella scelta del template più adatto al sito da realizzare, proponendo opzioni come "Blog", "Sito aziendale", "E-commerce", "Portfolio" e non solo. La selezione viene inoltre facilitata dai suggerimenti offerti dal sistema.

Una volta scelto il modello di base, Sitebuilder AI si occuperà di generare in piena autonomia un struttura del sito Web a cui verranno aggiunti dei testi predefiniti appositamente ottimizzati per il settore di riferimento. Non mancheranno poi delle immagini inserite automaticamente in modo da rendere il risultato ancora più completo e impattante.

Controllo completo e personalizzazione

Come anticipato, Sitebuilder AI è stato concepito in modo che tu abbia sempre l'ultima parola. Potrai quindi personalizzare l'output generato dall'intelligenza artificiale a partire dai testi. Questi ultimi possono essere infatti modificati e adattati in base alle proprie esigenze, così come si possono richiedere ulteriori suggerimenti al sistema.

Il sitebuilder AI occuperà di trovare per te immagini gratuite da inserire nel sito Web ma sarai sempre libero di caricarne di tue, così come potrai modificare il layout del sito web anche sfruttando i consigli forniti dalla AI. Stesso discorso per quanto riguarda colori e font. Non sarai vincolato alla scelte del sistema e potrai impostarli manualmente o optare per quelli suggeriti.

SEO, performance e pubblicazione

Prima di pubblicare un sito web è sempre buona norma verificare che le pagine e i contenuti siano stati ottimizzati sia per il posizionamento tra i risultati di ricerca (SEO) che per garantire il massimo delle prestazioni. Anche in questo caso Sitebuilder AI si dimostra un collaboratore efficace fornendo consigli professionali applicabili con pochi click su come migliorare la SEO e rendere più veloce il caricamento delle pagine.

Dopo aver verificato anche l'ultimo dettaglio si può passare alla pubblicazione del sito Web. Un'operazione difficile? Niente affatto! È sufficiente cliccare il pulsante "Pubblica" e le pagine saranno online. Tutto finito? No, perché in un'ottica di miglioramento continuo Sitebuilder AI agirà anche in fase di post-pubblciazione, monitorando le prestazioni e offrendo periodicamente dei nuovi suggerimenti su come perfezionare i contenuti, migliorare il design e massimizzare le performance.

L'hosting WordPress di ServerPlan

Sitebuilder AI è disponibile con i piani hosting Linux "Startup WordPress", "Enterprise WordPress", "Enterprise Plus WordPress", "Startup WooCommerce" e "Enterprise Plus WooCommerce" di Serverplan. Tutti con il vantaggio di WordPress pre-installato, aggiornato all'ultima versione disponibile e pronto all'uso. Senza la necessità di alcuna procedura di installazione, configurazione, upgrade o messa in sicurezza.

Si tratta infatti di piani gestiti, questo significa che la loro gestione è assegnata al supporto tecnico di Serverplan e gli aggiornamenti del CMS, del tema e dei plugin vengono effettui direttamente da un team di professionisti esperti.

Oltre che l'installazione del CMS, il piano hosting comprende l'installazione del tema ufficiale TwentyTwentyFour e di alcuni plugin consigliati dagli stessi sviluppatori di WordPress, tutte estensioni utili per la realizzazione del tuo sito web. Vuoi modificare il tuo sito ma sei preoccupato di possibili effetti indesiderati, malfunzionamenti o comportamenti anomali? Niente paura! Hai a disposizione il supporto per lo Staging one click con cui creare ambienti di test per effettuare qualsiasi intervento in piena sicurezza. Senza impattare sul sito in produzione e confermando gli interventi effettuati solo dopo averne verificato gli effetti.

La sicurezza di dati e contenuti è data anche da un Backup giornaliero e 1 click. Sono previsti infatti backup giornalieri, settimanali e mensili completamente automatici. Avrai anche la possibilità di creare manualmente una copia di backup e ti basterà un click. Tutte le copie sono residenti su server collocati in una posizione del Data Center diversa da quella in cui sono installati i server di produzione. Questo significa che saranno sempre disponibili per eventuali ripristini, qualsiasi cosa succeda.

E per quanto riguarda le prestazioni? Sui piani di hosting WordPress di Serverplan è installata una versione di PHP ottimizzata per velocizzare il caricamento delle pagine e ridurre il TTFB (Time To First Byte). Inoltre, la cache è preinstallata per prestazioni sempre al massimo con il minimo consumo di risorse.

Hai bisogno di assistenza tecnica a 5 stelle? Quella di Serverplan è disponibile h24/365 ed è anche proattiva. Il monitoring costante e sempre attivo di tutti i servizi funziona sulla base di un sistema di ping. Nel caso in cui dovessero essere rilevate delle anomalie il supporto interverrà ancora prima che si verifichi un disservizio. Non è un semplice supporto, è un Intrepid Support.

Promozioni attive fino al 1° Dicembre sull'hosting WordPress

Fino al 1° Dicembre Serverplan ti propone le seguenti offerte:

Startup 20GB WordPress a €38+iva all'anno invece di €76+iva all'anno.

a €38+iva all'anno invece di €76+iva all'anno. Enterprise 100GB WordPress a €71+iva/anno anziché €142+iva/anno.

a €71+iva/anno anziché €142+iva/anno. Enterprise Plus 200GB WordPress per €115+iva/anno invece di €230+iva/anno.

Un'occasione per approfittare di tutti i servizi, compreso il nuovo Sitebuilder AI, rendendo il tuo investimento ancora più conveniente.

Conclusioni

Partecipa alla rivoluzione portata dall'intelligenza artificiale approfittando del Sitebuilder AI integrato gratuitamente nei piani hosting con WordPress pre-installato e gestito di Serverplan. Potrai creare e curare il tuo sito Web in ogni dettaglio, generare i contenuti, massimizzare le prestazioni e ottimizzare la SEO automaticamente grazie ad una AI pensata per aiutarti in ogni passaggio, fornirti suggerimenti e monitorare qualunque aspetto del tuo progetto anche dopo la pubblicazione.

