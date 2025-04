WordPress 6.8 "Cecil": novità e supporto per Speculative Loading

WordPress rende omaggio anche questa volta ad un artista che ha lasciato un segno nella storia della musica. La release 6.8, battezzata "Cecil", celebra Cecil Taylor, pianista leggendario e innovatore del jazz. Ma quali sono le novità di quest'ultima release? Analizziamole nel dettaglio.

Nuovo layout per lo Style Book di WordPress

WordPress 6.8 introduce una versione rinnovata dello Style Book che venne introdotto per la prima volta con la versione 6.2. Il layout appare ora più strutturato e compatibile anche con i temi classici che usano editor-styles o file theme.json . È poi possibile gestire colori, tipografie e altri stili globali in modo più intuitivo direttamente dal percorso "Aspetto > Design", con anteprime chiare degli output anche durante le modifiche.

Miglioramenti per l'editing

Con WordPress 6.8 l'editor si arricchisce di maggiori dettagli come per esempio viste dati più leggibili e la possibilità di escludere i post in evidenza nei Query Loop. Altre piccole ottimizzazioni dovrebbero rendere poi la creazione dei contenuti ancora più scorrevole.

Speculative Loading per velocizzare il caricamento

Con lo Speculative Loading, WordPress 6.8 pre-carica le pagine quando l'utente passa il mouse su un link offrendo un'esperienza d'accesso quasi istantanea. È però compatibile soltanto con i browser aggiornati più di recente, senza impatti particolari su quelli più datati. Il sistema cercherà di bilanciare prestazioni ed efficienza, se ne potrà comunque controllare il funzionamento sia tramite plugin che operando direttamente sul codice.

Sicurezza delle password con bcrypt

La sicurezza in fase di autenticazione viene rafforzata grazie all'uso dell'hashing bcrypt per le password, una novità che le rende potenzialmente molto più difficili da violare. Tutto avviene in automatico, senza la necessità di alcun intervento da parte dell'utilizzatore.

Accessibilità e performance

WordPress 6.8 presenta oltre 100 miglioramenti dedicati all'accessibilità e incentrati soprattutto sulla gestione del menu di navigazione, sull'editor dei blocchi e sul customizer. Anche le prestazioni beneficiano di numerosi interventi, dall’editor a nuove ottimizzazioni per la cache. Il CMS punta ora ad offrire risposte alle interazioni con tempi al di sotto dei 50 millisecondi grazie alla nuova Interactivity API.