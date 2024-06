Word: rilasciato nuovo add-in per gestire richieste di approvazione

Gli abbonati a Microsoft 365 che dispongono di una licenza Frontline Worker (FLW) possono ora accedere a un nuovo componente aggiuntivo per Word. Questo dovrebbe semplificare la creazione e la gestione delle richieste di approvazione per tali lavoratori. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l’azienda di Redmond ha dichiarato che esiste già un'app Approvazioni creata per Teams. Tuttavia, non tutte le approvazioni effettuate tramite l'app possono essere allegate a un file Word. Questo nuovo componente per Word risolve il problema. Come riportato da Microsoft: “portando l’add-in Approvazione in Word, disponi di un punto di accesso diretto per creare richieste di approvazione per un documento specifico su cui stai lavorando. Questo add-in consente inoltre di visualizzare tutte le richieste di approvazione avvenute nel tempo in un documento specifico. In qualità di approvatore, puoi anche rispondere alla richiesta direttamente nel documento Word, anziché dover accedere all'app Approvazioni in Teams”.

Word: come effettuare una richiesta di approvazione

Gli abbonati a Microsoft 365 F1 e versioni successive (inclusi EDU ed Enterprise) possono accedere al nuovo componente aggiuntivo Approvazioni per Word aprendo l'app e selezionando l'opzione Home. In seguito, dovranno accedere alla selezione dei componenti aggiuntivi, digitare Approvazioni e selezionare l’add-in, in modo da acquisirlo. Una volta installato il componente aggiuntivo, gli utenti di Word che desiderano aggiungere una nuova richiesta di approvazione possono quindi fare clic sul pulsante dedicato. Quest’ultimo si trova nel riquadro Approvazioni. Successivamente, gli utenti possono creare una richiesta di approvazione di base o utilizzarne una da un modello creato in precedenza. Infine, gli utenti compilare i dettagli della richiesta di approvazione e infine cliccare sul pulsante Invia.

Se si utilizza Word per rispondere a una richiesta di approvazione di altri utenti, l’add-in consentirà di visualizzare tale richiesta nella sezione Cronologia delle approvazioni. Gli utenti hanno quindi la possibilità di fare clic sul pulsante Approva o Rifiuta. Premendo l'opzione Rifiuta, il componente aggiuntivo consentirà di digitare ulteriori commenti sul motivo per cui la richiesta è stata rifiutata.