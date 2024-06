Microsoft 365 Roadmap: presto funzionalità Copilot su PowerPoint

La Microsoft 365 Roadmap non ha aggiunto molte nuove voci questa settimana. Tuttavia, alcune novità potrebbero risultare interessanti per gli utenti che utilizzano le app di produttività online. La prima riguarda l’introduzione di funzionalità basate su Copilot in PowerPoint. L’azienda di Redmond ha rivelato che questa funzionalità verrà rilasciata a giugno e sarà integrata nelle versioni web e desktop dell’app. Come riportato da Microsoft: “Copilot in PowerPoint sarà ora in grado di supportare la generazione automatica di una presentazione basata su un file PDF. Ciò si aggiunge al supporto esistente per la generazione automatica di una presentazione basata su un documento Word”. Inoltre, a luglio, Microsoft Teams riceverà una serie di nuove funzionalità. Una di queste, in arrivo sulle versioni desktop, Mac e web, nasconderà automaticamente i canali Teams inattivi. Gli utenti potranno comunque rivedere l’elenco dei canali, disattivare l'occultamento automatico dalle impostazioni o avviare la funzionalità su richiesta.

Microsoft 365 Roadmap: nuove opzioni di notifica, Copilot in Teams e Outlook

Naturalmente, le novità della Microsoft 365 Roadmap non si fermano qui. A luglio, infatti, la versione desktop di Teams aggiungerà anche nuove opzioni di notifica sonora. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Puoi modificare il suono delle notifiche per rimanere concentrato, stabilire rapidamente le priorità ed evitare distrazioni. Puoi anche rendere più evidenti le notifiche urgenti e le notifiche dei contatti prioritari. Puoi anche disattivare i suoni di notifica quando sei occupato o sei in riunione”. Sempre a luglio, tutte le versioni di Teams riceveranno una nuova funzionalità Copilot. Gli utenti potranno infatti chiedere a Copilot nella chat e nei canali di rispondere a domande riguardanti una conversazione in un periodo di tempo specifico (ad esempio il mese scorso o due settimane fa).

Infine, gli utenti della nuova app Outlook per Windows e della versione web di Outlook riceveranno a luglio una funzionalità di riscrittura basata su Copilot. Come riportato dall’azienda di Redmond: “similmente a Microsoft Word, le funzionalità di evidenziazione e riscrittura consentiranno agli utenti di selezionare frasi specifiche nella bozza dell'e-mail e di farle riscrivere da Copilot. Utilizzando l'evidenziazione e la riscrittura durante la stesura con Copilot in Outlook, gli utenti saranno in grado di fornire istruzioni dettagliate su come riscrivere e modificare tono e lunghezza”. Le altre novità che verranno introdotte a breve saranno svelate con gli aggiornamenti della Microsoft 365 Roadmap della prossima settimana.