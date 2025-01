Windows: update di sicurezza di gennaio causano problemi audio

​Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti di sicurezza di Windows di gennaio 2025 stanno interrompendo la riproduzione audio su alcuni sistemi con DAC esterni. Per chi non lo sapesse, i DAC sono convertitori da digitale ad analogico. Questi comunemente utilizzati per migliorare la qualità audio, elaborare segnali o convertire l'audio digitale in segnali analogici per la riproduzione tramite altoparlanti o cuffie.

Come spiegato dall'azienda nei documenti di supporto aggiornati, questo problema noto ha un impatto su Windows 11 24H2 (KB5050009), Windows 10 22H2 (KB5049981), Windows Server 2019 (KB5050008) e Windows Server 2016 (KB5049993) quando si utilizzano DAC con driver audio USB 1.0. Come ricordato da Microsoft: "è più probabile che si verifichi questo problema se si utilizza un DAC (convertitore digitale-analogico) basato su driver audio USB 1.0 nella configurazione audio. Questo problema potrebbe causare l'interruzione del funzionamento dei dispositivi audio USB, impedendo la riproduzione audio. A causa di questo problema, Gestione dispositivi potrebbe visualizzare l'errore 'Questo dispositivo non può essere avviato. (Codice 10) Risorse di sistema insufficienti per completare l'API'."

Windows: collegare i dispositivi audio al PC senza DAC

Redmond non ha ancora indicato la causa di questi problemi audio, ma ha aggiunto il problema noto alla dashboard di stato della versione di Windows. L'azienda sta attualmente esaminando il problema e lavorando a una correzione, con maggiori dettagli che saranno forniti quando disponibili. Finché non verrà rilasciata una correzione, Microsoft consiglia agli utenti interessati di collegare i propri dispositivi audio al PC senza usare un DAC. In questo modo sarà possibile aggirare il problema. Secondo l’azienda: "gli utenti possono evitare questo problema evitando di usare un DAC esterno nel processo di connessione e collegando direttamente il dispositivo audio al PC".

Microsoft sta anche lavorando per risolvere un problema noto simile che riguarda solo i sistemi Windows 24H2 e che inaspettatamente fa aumentare al massimo il volume di un gioco gioco quando si utilizzano sistemi audio Creative Sound BlasterX G6 USB DAC. All'inizio di questo mese, Redmond ha anche rimosso i blocchi di aggiornamento di Assassin's Creed Windows 11, che hanno impedito problemi di compatibilità che hanno causato crash, blocchi e problemi audio. Infine, l’azienda anche corretto un bug che ha causato il mancato avvio di alcuni sistemi Windows Server 2022 con due o più nodi NUMA.