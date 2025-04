Microsoft: cambia il menu Start di Windows 11, design più ampio

Una svolta importante sta per interessare l’interfaccia di Windows 11. Microsoft ha deciso di rinnovare completamente il tanto discusso menu Start, rispondendo finalmente alle critiche mosse dagli utenti. Questa modifica non si limita a un restyling estetico, ma introduce una serie di funzionalità che promettono di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso.

La novità principale riguarda l’abbandono della struttura a più pagine in favore di una schermata unica e scorrevole. Questa configurazione semplificata mira a rendere più fluida la navigazione, consentendo agli utenti di scegliere tra una visualizzazione a categorie o un elenco lineare delle applicazioni. Si tratta di un cambiamento che mette al centro la personalizzazione dell’interfaccia, elemento sempre più richiesto dagli utilizzatori.

Tra le migliorie introdotte, spicca la possibilità di fissare fino a otto applicazioni per riga, superando il limite attuale che aveva suscitato molte lamentele. Questo aggiornamento risponde a una delle richieste più frequenti da parte della community, dimostrando l’impegno di Microsoft nel recepire i feedback degli utenti.

Il rilascio è previsto per i prossimi mesi

Un’altra caratteristica significativa è la possibilità di disattivare il feed dei consigli, spesso percepito come invasivo. Questo rappresenta un passo avanti verso un’interfaccia più pulita e meno intrusiva, che lascia maggiore libertà agli utenti di configurare il menu Start secondo le proprie preferenze.

Non meno importante è la strategia di distribuzione adottata per questo aggiornamento Windows. Contrariamente a quanto accade di solito, il nuovo menu sarà reso disponibile non solo per le build future come la 24H2, ma anche per le versioni già in circolazione, come la 23H2. Questo approccio inclusivo garantirà un’adozione più ampia e graduale delle novità, minimizzando i disagi per gli utenti.

Secondo le informazioni disponibili, il rilascio è previsto nei prossimi mesi, con un rollout progressivo che permetterà agli utenti di familiarizzare con le nuove funzionalità senza interruzioni significative. L’attenzione ai dettagli e l’ascolto delle esigenze della community segnano una nuova fase per Microsoft, che sembra voler consolidare il rapporto di fiducia con il proprio pubblico.